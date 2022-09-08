Meral Akşener'in yolunu kesip bunu söylediler: İmdat!

Murat Çelikel Yeniçağ İstanbul



İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul Eyüpsultan’da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşın dertlerini dinledi.



Ziyarette bulunduğu kuruyemiş dükkanından çıkışta, bir kadın, “Bir saniye bakar mısınız?” diyerek Akşener'in önünü kesti. “Çok güzel kilo verdiniz” diyerek sözlerine başlayan kadın, “Biz sizi hep seyrediyoruz ama 'İmdat!' diyoruz. Gerçekten imdat!” dedi.



“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN OYUMUZ SİZE”



Sonrasında söze giren bir başka kadın ise “Çocuklarımız için torunlarımız için oyumuz size. Allah yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun.” şeklinde konuştu.

Yoğun ilgiyle karşılaşan Akşener, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

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