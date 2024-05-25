İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Daha önce 1 oy farkla almıştık ama şimdi fark atarak kazanacağız

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Daha önce 1 oy farkla almıştık ama şimdi fark atarak kazanacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Müsavat Dervişoğlu, Yeşiltepe Belediye Başkanı Sn. İsmail Akpınar makamında ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Müsavat Dervişoğlu, Yeşiltepe Belediye Başkanı Sn. İsmail Akpınar makamında ziyaret etti.

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Yeşiltepe Belediyesi Ziyaretinde Genel Başkan Dervişoğlu’na İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Başkanı Sercan Belgemen, Kadın Kolları Başkanı Naciye Akkuş Türk, , İlçe Başkanı Osman Yılmaz, İGM Faruk Ağır, Belediye Meclis Üyeleri ve Partililer eşlik etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Güzelyurt'ta Büyük bir coşkuyla karşılandı. Dervişoğlu, “Daha önce 1 oy farkla almıştık, ama şimdi fark atarak kazanacağız '' ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Müsavat Dervişoğlu, Anadolu'nun ve Aksaray'ın manevi önderlerinden Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek dualar etti.

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Sonrasında Aksaray'ın değerlerinden Eski Devlet Bakanı rahmetli Sadi Somuncuoğlu’nun kabrini ziyaret etti.

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