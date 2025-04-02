İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Silivri'ye gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk ve terör' soruşturmasında tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 23 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Silivri Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu'na destek ziyaretleri ise devam ediyor. İmamoğlu'nun gözaltı işlemleri sürerken de desteğini gösteren ve Çağlayan Adliyesi'nde de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'ye gidecek.

Parti'den yapılan açıklamaya göre "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, 3 Nisan Perşembe (YARIN) saat 11.30'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Ümit Özdağ'ı ziyaret edecektir" denildi.