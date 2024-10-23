İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu Türkeş'ten bahsedince kızı Ayyüce gözyaşlarını tutamadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan çağrısı sonrasında kamuoyundan büyük tepkiler gelmişti.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısında yapacağı açıklama merak konusu olmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Dervişoğlu'nu partililer ayakta dinlediği görüldü.

Dervişoğlu partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye sert tepki gösterdi.

"KORKUNÇ İHANETİN SESİ OLMUŞLARDIR"

Dervişoğlu, “Görüyoruz, okuyoruz ve anlıyoruz ki bayrağında 3 Hilal taşıyan ömrünü Türk Milletinin varlığına, Cumhuriyet’in bölünmez bütünlüğüne vakfetmiş rahmetli Alparslan Türkeş’in partisini Sarayın vesayetine bağlamış işbirlikçiler de, büyük bir gafletin içerisinde, korkunç bir ihanetin sesi olmuşlardır” sözlerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu konuşmasında Alparslan Türkeş'ten bahsedince kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan için, "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözlerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısına destek verdi, "Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" demişti.