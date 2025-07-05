İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan 5 kelimelik yorum! CHP'li belediye başkanları gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası başlattı.

Soruşturma çerçevesinde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve 12 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün daha önce tutuklandığı soruşturmada, Ahmet Şahin’in Akgün’ün yerine vekaleten görev yaptığı biliniyor.

Operasyonlar, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan süreçle hız kazanmıştı. İBB Başkanı ve CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dışındaki birçok belediye başkanı bu süreçte gözaltına alınmıştı.

Son olarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı.

Böcek’in gözaltına alınma gerekçesinin, Yusuf Yadoğlu’nun ifadelerine dayandığı belirtildi.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların devam ettiği bildirilirken, soruşturmaların detayları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Bu gelişmeler üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir açıklamayla operasyonlara sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, açıklamasında sürecin siyasi boyutuna dikkat çekerken, operasyonların hedefi olan CHP’li belediyelere yönelik uygulamaları eleştirdi.

CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasına İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan iki kelimelik ilk açıklamayla cevap verdi.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"PATRON ÇILDIRDI!.."

Siyasi yoruma gerek yok;

Patron çıldırdı !..

DAHA ÖNCE DE DESTEK OLMUŞTU!

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin operasyon sonrası İstanbul Saraçhane'ye gelmişti.

Dervişoğlu "23 yıllık karanlığı dağıtmak için bütün ışıkları bir araya getirmeliyiz" sözlerini kullanmıştı.