İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye tarihi 'teröristbaşı' cevabı geldi! 'Öcalan Meclis'te konuşsun' demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis'te terörist başı Öcalan'la ilgili tepki çeken sözler söylemişti.

Bahçeli, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" demişti.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert cevap geldi.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir.

Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir.

Gün;

Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür.

Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir!

Yarını bekleyin!

Herkesin maskesini indireceğiz!.."

Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir.



Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) October 22, 2024

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Bahçeli’nin sözlerine tepki göstermişti. Özdağ, “Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanılır gibi değil” sözlerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş’ten de Bahçeli’nin kullandığı ifadelere sert bir cevap geldi.

Açıklamasında, “Kulaklarıma inanamadım” diyen Türkeş,“Bebek katili, terörist başını meclise davet edip konuşma yapmasını isteyen ve UMUT HAKKINDAN yararlansın diyen Devlet Bahçeli’yi kınıyorum. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz. TBMM’de yeteri kadar terörist varken birde onların elebaşını meclise sokmak kimsenin haddi değildir. NOKTA” ifadelerine yer verdi.