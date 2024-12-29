İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan DEM Parti'nin İmralı açıklamasına ilk yorum!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmesine ilişkin yorumda bulundu. Dervişoğlu, "İmralı'daki cani başından Türkiye'nin geleceği için Türkiye Cumhuriyeti devletinin medet beklemesi benim için utanç vericidir." dedi.

"ÖCALAN'DAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE BEKLER?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'DEM ile Öcalan görüşsün' çağrısı sonrası DEM Parti yetkilileri görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Dün ise DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmesi ile sona ermişti. Görüşmeye ilişkin İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk yorum geldi.

Dervişoğlu, "Görüşme dün, açıklama bugün yapıldı. Demek ki dün devletin bazı yetkilileriyle o ziyareti yapanlar bir görüşme yaptılar ortak bir metin hazırladılar. O metni dikkatlice okuyacağım. Ayrıca içinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin beklentilerinin hilafına olan ne varsa değerlendirip paylaşacağım." dedi.

"BENİM İÇİN UTANÇ VERİCİDİR"

'Paradigmanın ne olduğunu bilmiyoruz, Abdullah Öcalan'dan ne istendiğini bilmiyoruz.' diyen Dervişoğlu, "Terörist başı Öcalan'dan Türkiye Cumhuriyeti ne bekler? Doğrusunu söylemek gerekirse ben anlamış değilim. Ama bu hükümetin dünden bugüne terör örgütlerini dost, dostları terör örgütü ilan etme alışkanlıkları var. Ben bu görüşmelerine bakacağım ve gerekli değerlendirmeyi yapacağım. İmralı'daki cani başından Türkiye'nin geleceği için Türkiye Cumhuriyeti devletinin medet beklemesi benim için utanç vericidir." ifadeleri ile tepki gösterdi.