İYİ Parti liderinden mücadele mesajı. 'Fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ordu Korgan Meydanı'nda konuştu. Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yarını planladığını belirterek “Fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğiz” dedi.

Dervişoğlu, kullandığı siyaset dilinde hakaretin olmayacağının altını çizerek, “Çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa o terin sahibi olduğumuzu kimseye unutturmayacağı” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu’nun vatandaşlara yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Ben İYİ Parti gemisini bir limana aldım. Hani üzerimizde bir sürü spekülasyonlar yapılıyor ya, İYİ Parti'nin ömrüne vade biçiyorlar, limanda gemi şimdi yarını planlıyor. Sizlerin gücüyle, iradesiyle ve büyük Türk milletinin İYİ Parti gemisinin yelkenlerini rüzgarıyla şişirmesiyle o limandan çıkacak fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğiz. Bu memlekette anılarım var, bu memleketin çocuklarıyla gençliğimden kaynaklı anılarım var. Bazılarına çok duygulanırım, kendimi tutamam, hakim olamam diye anlatmaktan imtina ediyorum. Ben kaba saba görüntülü bir adamım ama çocuk gibi bir kalbim var. Sevdiklerimi görünce dayanamıyorum. Hafta pazarının olduğu gün işinizden gücünüzden vazgeçip beni buraya karşılamaya geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizi utandırmayacağım. Allah yukarıda şahit, gecemi gündüzüme katacağım ve sizin için mücadele edeceğim. Sevdiklerinizle asla hasım olmayacağım. Bunu iyi bilin.

Kullandığım siyaset dili hakaret, husumet, hamaset içermeyecek. Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım. Çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa o terin sahibi olduğumuzu kimseye unutturmayacağım. Gençlerimiz geleceklerine dair umutlarını yitirmiş, vize kuyruklarında umut arıyorlarsa o gençlere sahip çıkacağım. Dar ve sabit gelirlinin tencere kaynatamadığı ülkede çıkıp da başka yapay tartışmaların gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. Korganlı dört mevsimi kara kış olarak yaşarken Türk siyasetinde hiç kimseye bahar vardır dedirtmeyeceğim. Korgan'ın kışı neyse onların da kışı olacak bunun sözünü veriyorum.”