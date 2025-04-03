İYİ Parti liderinden Sözcü TV'ye Sert Tepki: ‘Ankette bizi yok saydılar, boykot mu edelim?’

Dervişoğlu, "Biz de Sözcü'yü boykot mu edelim?" diyerek tepkisini dile getirdi.

ANKETTE İYİ PARTİ YOK!

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Sözcü TV'de yayınlanan bir seçim anketinin görselini paylaşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dervişoğlu, "Sözcü Televizyonu bir kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarını yayınlıyor ama tabloda İYİ Parti yok. Oranları topladığınızda yüzde 93'e ulaşıyorsunuz. Peki yüzde 7 oy nerede?" ifadelerini kullandı.

"SÖZCÜ NE YAPMAK İSTİYOR?"

İYİ Parti lideri, anketin kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "Aklıma takıldığı için sormadan edemiyorum: Sözcü ne yapmak istiyor? Biz de onu mu boykot edelim!" şeklinde tepki gösterdi. Dervişoğlu'nun bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

SEÇİM GÜNDEMİNE DAMGA VURAN TARTIŞMA

Dervişoğlu'nun bu açıklaması, seçim gündeminde yeni bir tartışma başlattı. Siyasi çevreler, anketlerin tarafsızlığı ve medyanın rolü konusunda görüşlerini dile getirirken, İYİ Parti'nin seçmen kitlesinin tepkisi de merak konusu oldu.

SÖZCÜ TV'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Dervişoğlu'nun eleştirilerinin ardından Sözcü TV'nin bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.