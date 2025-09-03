İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nda görev değişimi

Berkman DULCAN - MALATYA / YENİÇAĞ

Ramada Altın Kayısı Otel’de düzenlenen yemek programında partililerle bir araya gelen Yıldız, hem görev süresini değerlendirdi hem de yeni il başkanına başarılar diledi.

“HER BAŞLANGICIN BİR SONU VARDIR”

Görev süresince yanında olan yol arkadaşlarına teşekkür eden Serdar Yıldız, duygusal bir veda konuşması yaptı:

“Her başlangıcın sonu olduğu gibi bizim de İYİ Parti İl Başkanlığı görevimizin sonuna geldik. Dört yıl önce Yeşilyurt İlçe Başkanlığı ile çıktığımız bu yolda, iyi günlerimiz de oldu, zor günlerimiz de. Ama en büyük kazancımız birbirinden kıymetli insanlarla kader birliği yapmaktı. Hepinizden helallik istiyorum. Benden taraf hakkım varsa helal olsun.”

Yıldız, ayrıca Yeşilyurt’tan Malatya’ya uzanan süreçte yürütülen çalışmaları ve faaliyet raporunu da paylaşarak, İYİ Parti davasına gönül veren tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.

EREN GÖREVİ DEVRALDI

Programın sonunda İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı görevine getirilen Avukat Emircan Eren, partililerle buluşarak kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Eren, yeni dönemde İYİ Parti’nin Malatya’da daha güçlü bir teşkilatlanma ve etkin bir siyaset anlayışıyla yoluna devam edeceğini belirtti.