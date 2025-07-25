İYİ Parti Mardin Artuklu'da görev devir teslimi!

Süleyman AKAR - MARDİN / YENİÇAĞ

İYİ Parti Mardin il başkanı Süleyman AKAR yaptığı açıklama ile İYİ Parti Mardin Artuklu Kurucu İlçe Başkanımız Sayın Ali ÖZMEN, görevi boyunca özverili çalışmaları ile takdir toplayarak başarılara imza atan, sayın Ali ÖZMEN'e teşekkür eder, Ali ÖZMEN başkanımızın şahsında tüm ÖZMEN ailesine katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

AKAR Artuklu İlçe Başkanlığına Atanan sayın Ömer DEMİR, Artuklu İlçe Teşkilat başkanı olarak uzun süre başarılı şekilde çalışmalar yaparak takdir toplamıştır İlçe Başkanı olan Ömer DEMİR evli iki çocuk babasıdır.

Artuklu ilçe başkanı Ömer DEMİR "İYİ Parti'mizin başarısı için yeni yönetiminle beraber var gücümüzle çalışacağız inşallah Türkiye iyi olacak" dedi.