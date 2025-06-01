İYİ Parti Mardin İl Başkanı trafik cezalarına tepki gösterdi

Süleyman Akar - Mardin/Yeniçağ

İYİ Partili Akar, “Elbette ki bütün sürücüler trafik kural ve kurallarına uymak zorundadır. İnsanların can ve mal güvenliği için tüm sürücülerin kurallara uyması gerekiyor. Fakat Türkiye'de araç sahipleri ve araç kullananlar adeta cezalandırılıyor” dedi. Akar, trafik cezalarının artırılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

“Trafik cezalarını artırarak vatandaşlardan daha fazla para toplama fikrinden hükümet vazgeçmelidir.” diyen Akar, “Dar gelirli, asgari ücretli ve emeklilerin evlerini geçindirme derdi ile uğraştığı bu zorlu süreçte hükümetin trafik cezalarının artırılması talebinden vazgeçmesi ve talebi geri çekmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin önce kamudaki harcamalarda tasarruf yapması gerektiğini belirten Akar, “Kayıp kaçağın önüne geçmeli, zaruri ihtiyaç ve harcamaların dışındaki tüm harcamaların durdurulmalı” dedi.