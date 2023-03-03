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İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik: Liderimiz Meral Akşener’in açıklamaları İYİ Parti’nin topyekün görüş ve değerlendirmeleridir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara ilgili İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’ten dikkat çeken paylaşımlar geldi. İYİ Partili Çelik açıklamasında; “Liderimizin açıklamaları İYİ Parti’nin topyekün görüş ve değerlendirmeleridir.” dedi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 21:02
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İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik: Akşener’in açıklamaları İYİ Parti’nin topyekün görüş ve değerlendirmeleridir

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik: Liderimiz Meral Akşener’in açıklamaları İYİ Parti’nin topyekün görüş ve değerlendirmeleridir!
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Millet İttifakı’nın aday belirleme amacıyla yapılan dünkü toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Genel İdare Kurulu toplantısını bugün yapmıştı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Akşener, "Ya tarih yazacağız, ya da tarih olacağız" diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı.

Gündeme bomba gibi düşen açıklamalarla ilgili İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’ten de dikkat çeken paylaşımlar geldi.

"AKŞENER'İN AÇIKLAMALARI İYİ PARTİ'NİN TOPYEKÜN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİDİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik; “Liderimizin açıklamaları İYİ Parti’nin topyekün görüş ve değerlendirmeleridir.” dedi.

İYİ Partili Ahmet Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ALINAN KARAR İYİ PARTİ'DE DEMOKRASİ OLDUĞUNA BİR ÖRNEKTİR"

“İYİ Parti’nin kuruluş süreci 81 ilde binlerce kanaat önderi ve milliyetçi, muhafazakar çevrelerle yapılan görüşmelerde parti kurulması kararı alınmış ve İYİ Parti 25 Ekim 2017 tarihinde kurulmuştur.

Sn. Genel Başkanımız tarafından kuruluş aşamasındaki istişare bir gelenek olarak sürmeye devam etmektedir. Kararlar ; yönetim ve seçmenimizin görüşleri çerçevesinde Sn Genel Başkanımız tarafından açıklanmaktadır.

Liderimizin bugünkü açıklamaları ve değerlendirmeleri partimizin yönetim kademeleri ve seçmenimiz ile yapılan istişareler sonucu ortaya çıkmıştır.

Alınan karar İYİ Parti’de demokrasinin olduğu ve kararların istişare sonucu alındığına bir örnektir.

Kısacası; Liderimizin açıklamaları İYİ Parti’nin topyekün görüş ve değerlendirmeleridir.”

İşte o paylaşımlar:

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