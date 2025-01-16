İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşçı'dan 'Teğmenler'e destek: Meclis'te adeta ders verir gibi konuştu

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İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşçı'dan 'Teğmenler'e destek: Meclis'te adeta ders verir gibi konuştu

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenlere ilişkin İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Paylaşımında Meclis'teki konuşmasına yer veren Taşçı, Mustafa Kemal’in askeri olmanın suç olmadığını belirterek, utanç dosyasının kapatılması gerektiğini vurguladı.

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

tegmenn.jpgİYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, sosyal medya hesabından teğmenlere ilişkin paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından Meclis'te yaptığı konuşmasına yer veren Taşçı, Teğmenlerin olmayan bir suçu savunmak zorunda kaldığını vurgulayarak adeta ders verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Mustafa Kemal’in askeri olmanın suç olmadığını belirten Taşçı, sözlerine şöyle devam etti;

"Mustafa Kemal’in askeri olmak da, o askerlerin ülkesine ülkesinin kurucu değerlerine bağlılık andı içmesi de suç değildir. Suç olan bunlara kastedilmesidir, daha büyük suç olansa bunlara kastetmenin neredeyse marifet mertebesine yükseltilmesidir. Bu suçları işleyenleri devlet hakkının timsali sayıp da Mustafa Kemal’in askerlerinin üniformalarını çıkartmaya çalışmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atması sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı. 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na getirilmişti. Teğmenlerin tören esnasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

KARAR 30 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacak. 30 Ocak tarihine kadar gerekçeli kararın yazılması bekleniyor.

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