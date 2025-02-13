İYİ Parti Milletvekili Taşçı'dan kaçak içki olayına sert tepki

CHP'nin, vatandaşların sahte alkole yönelme sebeplerinin araştırılması için verdiği önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, sahte – kaçak alkol tüketimi sebebiyle artan ölümlere dikkat çekti, iktidarı suçladı.

“EN BÜYÜK HARAM KUL HAKKI YEMEK…”

“YAŞANANLAR VERGİ CİNAYETİDİR”

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı TBMM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmasına son günlerde ülkemizde yaşanan sahte – kaçak alkol tüketimi sebebiyle ölümlerinin ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, bu sorunun görmezden gelinmesinin daha büyük tehlikelere yol açacağını belirtti. Son iki hafta içinde 23 kişinin sahte/kaçak alkol nedeniyle hayatını kaybettiğini, sadece İstanbul'da 110 zehirlenme vakası olduğunu ve bunların 48'inin ölümle sonuçlandığını, Ankara'da ise 38 ölüm ve 32 kişinin yoğun bakımda olduğunu hatırlatan Taşçı; “Bu ülkede 48 saat içinde 23 insan sahte/kaçak alkol yüzünden öldü. Bir millet bu nevi bir bilançoyu; Ya bir terör saldırısı sonrası önünde bulur! Ya Kartalkaya’da yaşadığımız gibi ihmale dayalı facialar sonrasında bulur! Ya, deprem gibi oluşu doğal ama sonucu yine ihmale, tedbirsizliğe dayalı bir afet sonrası bulur! Bu sahte içki meselesi de, Son derece ikiyüzlü bir şekilde, yok saymaya devam edersek eğer, insan kaynaklı bir afet olmaya adaydır!” dedi.

TAŞÇI; ÖLDÜRE ÖLDÜRE Mİ YAŞATACAĞIZ BİZ İNSANLARI!

Öldüre öldüre mi ikna edeceğiz bunun kötü bir alışkanlık olduğuna!

Alkol üzerindeki yüksek vergilerin, vatandaşları daha ucuz olan sahte içkiye yönelttiğini savunan Taşçı, bu durumun sahte içki üretimini ve tüketimini artırdığını dile getirdi. Alkolün vergilendirilmesinin doğal olduğunu ancak bunun akılcı, mantıklı ve standart bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Taşçı “2024 yılında 302 ton sahte içki yakalandı; Yakalanmasaydı? Düşünebiliyor musunuz, neye mal olacağını! Dünyanın çoğu yerinde alkol vergilendirilmiştir; Ama dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülke, vatandaşlarını, alkolün zararlı etkilerinden korumak bahanesiyle bindirdiği fahiş vergilerle sahte alkolün pençesine itmemiştir! Öldüre öldüre mi yaşatacağız biz insanları! Öldüre öldüre mi ikna edeceğiz bunun kötü bir alışkanlık olduğuna! dedi.

“ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİMİ YASAL… VERGİSİ HELAL! TÜKETİMİ HARAM!”

İYİ Partili Selcan Taşçı, “çoğunluğumuz Müslümanız, alkol haram” derken iktidarın alkol üretimine yasal, vergisini helal ve tüketimini haram gören yaklaşımını eleştirerek en büyük haramın kul hakkı yemek olduğunu vurguladı. sınav sorularının çalınması, mülakatlarda adaletsizlik yapılması, asgari ücret ve emekli maaşlarında hak ihlalleri yaşanması gibi konulara hatırlatan Taşçı, hukuksuz tutuklamaların ve zulmün de haram olduğunu ifade ederek, “Bu haramları, zıkkım da olsun, bu haramları yiyenlerin tamamını, ölmeye mi sevk ettik ki, bu vergi cinayetiyle bunu yapıyoruz şimdi! Bu kadar ikiyüzlü olunmaz! Sahte içkinin bu kadar kolay üretilebilir, satılabilir olması bir halk sağlığı sorunudur; yüksek vergiler, sefalet de dahil olmak üzere bütün sebepleriyle araştırılmak zorundadır.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Şehidimiz var…

Demokrasi nutuklarını kimseye bırakmayanların, kuryeliğini yaptıkları teröristlerin açtığı ateş sonucu, Suriye’nin kuzeyinde bir şehit verdik bugün…

Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay’ı rahmetle anıyorum; başta ailesi, Türk Milletinin başı sağolsun…

Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız…

İslam aleminin Berat Kandilini de kutluyorum; bir niyet ve amel temizliğine vesile olmasını diliyorum; herkes için…

Kandil günü keşke konuşmak zorunda kalmasaydık tabii; nasıl bir algı inşa edilecek tahmin etmek zor değil…

Ama zorunda kaldık; onlarca vatandaşımız can çekişiyor şu anda…

Ve biz tek insanımızın bile yaşamak hakkını “algı”ya feda edemeyiz!

Daha yeni iki hafta önce;

Bu ülkede 48 saat içinde 23 insan sahte/kaçak alkol yüzünden öldü.

Bir millet bu nevi bir bilançoyu;

Ya bir terör saldırısı sonrası önünde bulur!

Ya Kartalkaya’da yaşadığımız gibi ihmale dayalı facialar sonrasında bulur!

Ya, deprem gibi oluşu doğal ama sonucu yine ihmale, tedbirsizliğe dayalı bir afet sonrası bulur!

Bu sahte içki meselesi de,

Son derece ikiyüzlü bir şekilde, yok saymaya devam edersek eğer, insan kaynaklı bir afet olmaya adaydır!

2024 ölümleri ortada;

Sadece İstanbul’da 110 zehirlenme var; 48’i ölmüş… Neredeyse yarı yarıya…

Ankara Valisi’nin yaptığı son açıklama da bu yönde;

38 ölüm var;

32 kişi yoğun bakımda…

Yarı yarıya…

Ve 2024 yılında 302 ton sahte içki yakalandı;

Yakalanmasaydı?

Düşünebiliyor musunuz, neye mal olacağını!

Dünyanın çoğu yerinde alkol vergilendirilmiştir;

Ama dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülke, vatandaşlarını, alkolün zararlı etkilerinden korumak bahanesiyle bindirdiği fahiş vergilerle sahte alkolün pençesine itmemiştir!

Öldüre öldüre mi yaşatacağız biz insanları!

Öldüre öldüre mi ikna edeceğiz bunun kötü bir alışkanlık olduğuna!

Dediğim gibi alkol elbette vergilendirilir;

Misal alkolün içecekteki oranına göre…

Yerli üretim potansiyeline göre…

İthalata göre…

Yani bir akla göre, mantığa göre, standarda göre…

Bizde hiçbiri yok;

Ne var biliyor musunuz?

Emsalsiz bir ikiyüzlülük var bu konuda!

Alkollü içki üretimi yasal…

Vergisi helal!

Tüketimi haram!

Teolojik tartışma yapacak halimiz yok;

Çoğumuz Müslümanız…

Evet haram…

Ama en büyük haram;

Kul hakkı!

Hakkına girilmeyen kulu kalmadı Rabbimin;

Sınav soruları çalındı girildi…

Mülakatta girildi…

Asgari ücrette, emekli maaşında girildi…

Hukuksuz tutuklamalarda girildi…

Zulüm haram değil mi!

Bu haramları, zıkkım da olsun, bu haramları yiyenlerin tamamını, ölmeye mi sevk ettik ki, bu vergi cinayetiyle bunu yapıyoruz şimdi!

Bu kadar ikiyüzlü olunmaz!

Sahte içkinin bu kadar kolay üretilebilir, satılabilir olması bir halk sağlığı sorunudur; yüksek vergiler, sefalet de dahil olmak üzere bütün sebepleriyle araştırılmak zorundadır diyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum.