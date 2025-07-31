İYİ Parti Milletvekili Turan Yaldır’dan sanayiye destek ziyareti

AKSARAY / METİN KURT

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bölgenin köklü firmalarından İMER GRUBU’nu ziyaret etti. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Uygur ve fabrikanın emekçi kadrosu ile bir araya gelen Yaldır, üretim süreçleri ve sektörün mevcut durumu hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Ziyaret esnasında İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen de Milletvekili Yaldır’a eşlik ederek, Aksaray sanayisinin gelişimi ve çözüm bekleyen yapısal sorunları hakkında firma yetkilileriyle istişarelerde bulundu. Firma çalışanlarının yoğun ilgisiyle karşılanan heyet, üretim tesislerini gezerek işçilerle birebir sohbet etti.

Yaldır, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Aksaray’ın üretim gücü her geçen gün büyüyor. Yerli sanayicimizin gayreti, Aksaray’ın ekonomik omurgasını oluşturmaktadır. Bizler de bu yapının her zaman destekçisiyiz. Sayın Metin Uygur Bey’e ve kıymetli çalışanlarına gösterdikleri samimiyet, misafirperverlik ve üretime kattıkları değer için gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret boyunca yerli sanayinin ihtiyaç duyduğu teşvikler, iş gücü politikaları ve altyapı yatırımları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yaldır, üretim yapan her sanayicinin destekçisi olacaklarını ve Ankara’daki her platformda bu konuda mücadele edeceklerini belirtti.

