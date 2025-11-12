YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Azerbaycan-Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 Türk askerimizin şehit olduğu bildirildi. Tüm Türkiye’yi yasa boğan elim kaza sonrasında, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan YALDIR, şehitlerimiz için bir taziye mesajı yayımlayarak Türk milletine sabır ve metanet diledi.

Milletvekili Yaldır mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızda şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, milletimize ve şanlı ordumuza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Milletimizin başı sağ olsun.”

Yaldır, kardeş ülke Azerbaycan’da görev yapan kahraman Türk askerlerinin, “iki devlet, bir millet” anlayışının en somut örneği olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü her görevin, Türk milletinin onuru ve gururu olduğunu ifade eden Yaldır, “Bu menfur kazada kaybettiğimiz her bir evladımız, Türk milletinin gönlünde daima yaşayacaktır.” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yapmak üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Düşen uçağımızda, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama-kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaza haberi Türkiye genelinde büyük üzüntü yaratırken, sosyal medyada “#MilletimizinBaşıSağOlsun” etiketiyle binlerce taziye mesajı paylaşıldı. Siyasi parti liderlerinden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kesim, şehitlerimizin anısına başsağlığı mesajları yayımladı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın açıklaması ise özellikle birlik ve kardeşlik vurgusuyla dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman mensuplarının, vatan ve millet uğruna görev yaparken canlarını feda ettiklerini belirten Yaldır, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Bu aziz vatanın semalarında özgürce dalgalanan al bayrağımız, kahraman şehitlerimizin kanıyla rengini almıştır. Onların emaneti olan bu kutsal topraklara sahip çıkmak, bizlerin en büyük sorumluluğudur.”