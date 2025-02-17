Antalya /Aynur Kaya Çağlar

Antalya Muratpaşa İlçe Başkanlığı’nda önemli bir görev değişimi gerçekleşti. İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı’na Dr. Hayri Tolga Motorcu atandı.

Teşkilat Başkanı Sn. Hasan Toktaş’ın önerileri doğrultusunda ve Genel Başkan Sn. Müsavat Dervişoğlu’nun onayıyla gerçekleştirilen atama, parti teşkilatı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Yeni ilçe başkanı Dr. Hayri Tolga Motorcu, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, İYİ Parti’nin Antalya’da daha da güçlenmesi için yoğun bir çalışma temposuna gireceklerini belirtti. Kendisine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini vurgulayan Motorcu, “Muratpaşa’da partimizi daha ileri taşımak ve halkımızın sesi olmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Atama törenine İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı yetkilileri ve çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan yetkililer, Dr. Hayri Tolga Motorcu’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Antalya’da partinin yükselen bir ivmeyle yoluna devam edeceğini ifade etti.

İYİ Parti teşkilatı, yeni başkanlarıyla birlikte Muratpaşa’da daha güçlü bir yapı oluşturmayı hedeflerken, vatandaşlarla olan bağlarını güçlendirmeye yönelik projeler hayata geçireceklerini belirtti.