İYİ Parti ne zaman kuruldu? İYİ Parti kurucuları kimlerdir?

Meral Akşener liderliğinde, aralarında Koray Aydın, Nuri Okutan, Ahmet Çelik, Aytun Çıray gibi isimlerin de yer aldığı İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde kurulmuştur.

Türkiye’nin çeşitli siyasi partilerinden ayrılarak bu partiye katılmış olan pek çok üye mevcuttur. Fakat oluşum itibariyle Parti esas olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nden ayrılmıştır.

Siyasi konumu merkez – merkez sağ olan bu parti, Türkiye içerisinde Millet İttifakı adlı seçim grubuna üyedir.

İYİ PARTİ’NİN KURUCUSU KİMDİR?

Siyasi partileri genel olarak birden fazla kişi tarafından kurulur. İYİ Parti’nin kurucuları ise Milliyetçi Hareket Partisi’nden ayrılmış olan Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu ve Nuri Okutan’dır. Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak İYİ Parti saflarına katılan Aytun Çıray ve gazeteci kökenli iş insanı Ahmet Çelik de yaklaşık 200 kişiden meydana gelen kurucu üye grubuna dahildir.

İYİ PARTİ KURUCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Milli Görüşçü Mukadder Başeğmez, Erbakan ekolünden bir isim. Eski Başbakan Bülent Ecevit’in yanında yıllarca siyaset yapan, bir dönem Kültür Bakanlığı koltuğuna da oturan Suat Çağlayan ve 20 ve 21. dönemlerde DSP’den Devlet Bakanlığı yapan Aydın Tümen de dikkat çeken diğer isimler oldu. Anavatan Partisi’nin eski Devlet Bakanlarından Ahat Andican, MHP’nin eski Bayındırlık ve İskan Bakanları’ndan Abdülkadir Akcan, DYP’den Devlet Bakanlığı yapan Ayfer Yılmaz da listedeki diğer bakanlık yapan siyasetçiler olarak yansıdı. Listede AK Parti kökenli siyasetçilerden ise eski Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ve eski Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu dikkat çekti.

Gazinolar kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Mehmet Aslan ve solcu kimliği ile tanınan yönetmen Onur Aydın kurucular kurulunun sanatçıları olarak yansıdı. Kurucular listesinde yer alan Ali Lapanta, Erzurum Bölge Komutanı iken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tümgenerallikten korgeneralliğe terfi ederek Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olmuştu. Ancak Lapanta, İçişleri Bakanlığı kararıyla 1 Ekim’de emekliliğe sevk edilmişti. Yörük Ali Paşa olarak bilinen Ali Aydın, Balyoz mağduru ve Kardak kahramanı eski SAT komandosu Ali Türkşen de dikkat çeken asker kökenli isimler oldu.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski Özel Kalem Müdürü Ömer Karakaş, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer de dikkat çeken diğer isimler oldu.

İYİ PARTİ’NİN MERKEZİ NEREDEDİR?

İYİ Parti merkezi Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir siyasi partidir. Fakat partinin Genel Merkez binası ile Ankara İl Başkanlığı binası birbirine karıştırılmamalıdır. Parti Genel Merkez’i Mustafa Kemal Mah. 2120. Cadde, No: 9, Çankaya adresinde bulunur. İl Başkanlığı ise Aşağı Öveçler, 1329. Sk. No: 10, D: 12, 06460 Çankaya adresindedir.