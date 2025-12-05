Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen ve Atatürk’ün 'inkılâp kılıcı'nı sapladığı canavar karikatüründen esinlenen bir figür sergilenmişti.

Heykeltraş Asil Efe Işın ve kreatör Murat Katfar tarafından hazırlanan heykel, Ramiz Gökçe’nin Mizah Dergisi’nde 13 Haziran 1947'de yayımlanan karikatürü Atatürk’ün “inkılâp kılıcı”nı sapladığı canavardan esinlenilmişti.

Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’ndeki sergiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında figürle poz veren İYİ Parti üyesi Murat Kaftar yandaş medyanın da hedefi haline gelmişti.

Gözaltına alınan Kaftar hakkında gelen tepkiler sonrası İYİ Parti Genel Merkezi, partinin Kayseri İl Başkanlığı'na Kaftar'ın ihracıyla ilgili yazı gönderdi.

Yazıda, şu ifadeler yer aldı:

05.12.2025 tarihinde basına yansıyan haberler doğrultusunda, Genel Başkanlık makamının talimatları üzerine, Genel Sekreterliğimiz tarafından yapılan araştırmada; Murat Katfar isimli şahsın; 2020 yılında üye olduğu, 2021 yılında istifa ettiği, 2025 yılında ise İYİ Parti Tüzüğünün "Üyeliğe Yeniden Kabul" başlıklı 11. maddesine açıkça aykırı şekilde; hem ilçe yönetim kurulunun görüşü alınmadan hem de il yönetim kurulu tarafından karar alınmadan yeniden üyeliğinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Genel Başkanlık makamının yazılı talimatları doğrultusunda; Adı geçen şahsın, aynı zamanda İYİ Partinin tüzük, program ve kuruluş ilkelerine açıkça aykırı eylemleri sebebi ile İYİ Parti Tüzüğü’nün 76. Maddesi, 'D' bendinin 'a' fıkrası uyarınca tedbirli olarak kesin ihracının ivedilikle yerine

getirilmesi hususunu dikkatlerinize sunarım.