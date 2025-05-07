İYİ Parti Of İlçe Başkanı Karaahmetoğlu’ndan ÇAYKUR tepkisi: Bu milletin alın terine ihanet ettirmeyiz!

YENİÇAĞ/TRABZON

"OF HALKI GEÇİCİ İŞİN BİLE TORPİLLE VERİLMESİNE RAZI DEĞİLDİR!"

İYİ Parti Of İlçe Başkanı Abdulhamit Karaahmetoğlu, ÇAYKUR’daki belirsizliğe ve işçi alım sürecinde torpilin kurumsallaşmasına yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Karaahmetoğlu açıklamasında, Of’un gençlerinin ve emekçisinin yıllardır kura sistemine güvendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“ÇAYKUR, bölgemiz için sadece bir kurum değil, geçim kapısıdır. Bu yıl kura sisteminin askıya alındığı ve mülakat gibi keyfi yöntemlerin uygulanacağı yönündeki söylentiler halkımızda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Dahası, ‘son 6 ay SGK primin yatmamış olması gerekir’ gibi hem işsizliği teşvik eden hem de vatandaşın geçmiş emeğini cezalandıran kriterlerle açıkça torpile alan açılmakta; geri kalan gençlerimize de ‘sizin torpiliniz yoksa işiniz yok’ mesajı verilmektedir.”

RİZE, ARTVİN VE TRABZON DA AYNI SORUNU YAŞIYOR

Karaahmetoğlu, sadece Of’un değil, çayın başkenti Rize ile birlikte Artvin ve Trabzon’daki binlerce ailenin benzer bir mağduriyet yaşadığını ifade ederek şu sözlerle devam etti:

> “Her yıl binlerce başvuru olurdu, çünkü insanlar bilir ki kura sisteminde torpil işlemez. Bu yıl ise sessizlik ve kaygı var. İnsanlar telefonla, mesajla soruyor: 'Ne olacak bu kura?' Cevap yok! Çünkü artık işler kapalı kapılar ardında yürüyor. Rize'de, Artvin’de, Trabzon’da da aynı sessizlik hâkim. Bu sessizliğin adı adaletsizliktir.”

"GENEL MÜDÜR KOLTUĞU, MİLLETİN KADERİYLE OYNAMAK İÇİN KULLANILMAZ!"

Karaahmetoğlu, ÇAYKUR Genel Müdürü’ne de sert çıkarak şu sözlerle yüklendi:

“ÇAYKUR Genel Müdürü bu süreci yönetememektedir. Ya işin içindedir ya da sessiz kalarak suça ortak olmaktadır. Bu kurum, birkaç kişinin siyasi referans listesi hazırlayıp ‘alın bunları’ dediği bir yapı haline gelmemeli. Bu halkın alın teriyle, umutlarıyla oynanamaz.”

"AKP İKTİDARI HALKTAN KOPTU"

Sözlerinin sonunda iktidara da yüklenen Karaahmetoğlu, adaletsizliğin sorumlusunun yalnızca kurumlar değil, bu düzeni dayatan siyasi irade olduğunu belirtti: