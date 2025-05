İYİ Parti Of İlçe Başkanı’ndan AKP’ye sert tepki: Çay üreticisine reva görülen bu fiyat rezilliktir

“OF’UN ALIN TERİ YOK SAYILIYOR”

İYİ Parti Of İlçe Başkanı yaptığı açıklamada, “Bu millet her yıl aynı oyunu seyretmekten bıktı. Her sezon öncesi umut veriliyor, sezon başında ise hayal kırıklığı yaşatılıyor. Çay üreticisi bu ülkenin gururudur, emeğin ta kendisidir. Ama AKP iktidarı, Oflu üreticinin alın terini yok sayıyor” diyerek hükümeti hedef aldı.

DESTEKLEME KALKTI, ÖZEL SEKTÖR YİNE SERBEST

Bakanlığın bu yıl destekleme ücretini tamamen kaldırarak tek fiyat açıklaması, üreticilerin beklentisinin çok altında kaldı. 2024 yılında toplamda 19 TL olan yaş çay kilogram fiyatı, 2025 yılında sadece 25,44 TL olarak belirlendi. Üstelik bu fiyat sadece ÇAYKUR için geçerli. Çay Kanunu hâlâ çıkarılmadığı için özel sektör firmalarının bu fiyatı uygulama zorunluluğu yok. İYİ Parti Of İlçe Başkanı, “Özel sektör dilediği gibi fiyat açıklayacak. Yani Oflu üretici yine açlıkla, belirsizlikle baş başa bırakıldı. Bu kabul edilemez!” dedi.

“35 TL BEKLEYEN ÜRETİCİYLE ALAY EDİLİYOR”

Çay üreticisinin bu sezon en az 35 TL’lik bir fiyat beklediğini vurgulayan ilçe başkanı, “Üretici artık hakkını istiyor, sadaka değil! 5 TL’si destekleme olmak üzere 35 TL’lik beklenti vardı. Ancak açıklanan rakam üreticiyle alay etmektir. Oflu çiftçiye reva görülen bu fiyat, tarımı ve üretimi bitirme planının bir parçasıdır” diye konuştu.

“AKP OF’U SAHİPSİZ SANDI, AMA YANILIYOR”

Sözlerinin sonunda AK Parti iktidarına net bir mesaj veren başkan, “Of sahipsiz değil! Bu milletin sesi olmaya, bu rezilliklere karşı susmamaya devam edeceğiz. Tarım bitmiş, üretici aç kalmış, ülke ithalata mahkûm edilmiş. Ama sarayda hâlâ çay içilirken keyif çatılıyor. Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.