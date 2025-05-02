İYİ Parti Of Teşkilatı'ndan dayanışma mesajı: Kadınlarla, gençlerle, hep birlikte daha güçlü

OF TEŞKİLATINA ÖZEL İLGİ

Genel Başkan’ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Of Teşkilatı’nın gösterdiği performans takdir toplarken, teşkilata yönelik ilginin artması dikkat çekti. Genel Başkan’ın, Of’a olan özel ziyareti; teşkilatın sahadaki etkili çalışması, uyumu ve gençlerin ile kadınların sürece olan aktif katılımının bir sonucu olarak değerlendirildi.

TEŞKİLAT MENSUPLARINA TEŞEKKÜR

Toplantının ardından İYİ Parti Of İlçe Başkanı Abdülhamit Karaahmetoğlu bir açıklama yaptı. Karaahmetoğlu, sürece emek veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Genel Başkanımızın kıymetli ziyareti, teşkilatımızın tüm üyeleri için büyük bir moral kaynağı olmuştur. Bu süreçte başta gençlerimiz ve kadınlarımız olmak üzere, her kademedeki teşkilat mensubumuz üstün bir gayret göstermiştir. Kendilerine şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum.”

“HER ALANDA DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ”

Açıklamasının devamında gelecek çalışmalarla ilgili de mesaj veren Karaahmetoğlu, İYİ Parti Of Teşkilatı olarak sadece saha çalışmalarında değil, sosyal medya dahil olmak üzere her alanda daha aktif ve güçlü bir şekilde var olacaklarını vurguladı:

“Bizler, bu azim ve birlik ruhuyla sadece bugünü değil, yarını da inşa etmeye kararlıyız. Bundan sonraki süreçte İYİ Parti Of Teşkilatı olarak daha da güçlenerek sahada, sosyal medyada ve halkın olduğu her yerde varlığımızı hissettirmeye devam edeceğiz.”

GENÇLİK VE KADIN VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Toplantı boyunca yapılan değerlendirmelerde gençlerin dinamizmi ve kadınların özverili çalışmaları özellikle vurgulandı. Katılımcılar, hem yerel düzeyde hem de partinin genel politikalarında gençlerin ve kadınların daha çok rol almasının önemine dikkat çekti.

İYİ Parti Of Teşkilatı'nın, yerelde gösterdiği bu birliktelik ve enerji, partinin Trabzon genelindeki çalışmalarına da pozitif bir ivme kazandırması bekleniyor.