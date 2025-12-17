Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, fındık fiyatlarının rekor seviyelerden (350 TL) Aralık ayında 230 TL seviyelerine gerilemesi üzerine sert bir açıklama yaparak, yaşanan durumu "Türk fındığını yok etme operasyonu" olarak nitelendirdi. Titiz, Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO) ve tekelci firmaların adımlarını eleştirirken, yerel siyasetçilerin sessizliğini de sertçe sorguladı.

TMO SATIŞLARI VE REKOLTE OYUNLARI FİYATLARI VURDU

Başkan Titiz, TMO’nun Ocak ayında başlattığı fındık satışlarının krizin başlangıcı olduğunu belirtti. Titiz, "TMO’nun binlerce ton fındığı 125 TL gibi komik bir fiyattan piyasaya sürmesinin, fiyatları bilinçli olarak baskıladığı ve tekelci firmaya yaradığı" yönündeki 29 Ocak uyarısının doğrulandığını ifade etti.

TMO satışlarının ardından tekelci firmaların rekolte oyunlarını devreye soktuğunu aktaran Titiz, önce 650 bin ton rekolte algısı yaratıldığını, gerçek rekoltenin 350 bin ton çıktığını söyledi. Bu durumun ardından sanayici ve manavlara baskı yapılarak fiyatların yapay olarak düşürüldüğünü belirtti.

Fatih Titiz, “Tarihte ilk kez, Aralık fiyatları Eylül’ün 350 TL’lik rekor fiyatının altına, 230 TL seviyelerine geriledi. Bu, normal bir düşüş değildir, bu Türk fındığını yok etme operasyonudur!" dedi.

ACİL GÜNCELLEME VE 100 DOLAR DESTEK TALEBİ

Başkan Titiz, üreticinin destek ödemelerinde yaşadığı erimeye dikkat çekerek, 10 yıl önce dönüm başına 100 dolar destek alan çiftçinin, bugün 5 dolara mahkûm edildiğini belirtti. Titiz, destek miktarının ivedilikle 100 dolar seviyesine çıkarılmasını talep etti.

Titiz, TMO’ya seslenerek tekelci baskıya karşı durulmasını ve fındık fiyatlarının bu döneme özel acilen güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Doğu Karadeniz fındık üreticisine, eğimli arazi maliyetleri ve düşük verim nedeniyle pozitif ayrım yapılması talebini yineledi.

YEREL SİYASETÇİLERE SESSİZLİK TEPKİSİ

Başkan Titiz, yaşanan mağduriyet karşısında yerel siyasetçilerin sessiz kalmasını kabul edilemez bulduğunu dile getirdi:

"Fiyatlar kendiliğinden artınca ‘Tekelci firmayı dize getirdik’ diyen milletvekilleri ve yerel siyasetçilerin yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalması kabul edilemez. 500 rakım üzeri ilçelerdeki esnaf feryatlarını duymamak, halktan ne kadar kopulduğunun açık göstergesidir. Bugün milli ürünümüze sahip çıkmayacak isek, ne zaman çıkacağız.