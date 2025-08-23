İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, şehrin gündeminde olan sorunları tekrar gündeme taşıdı

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, şehrin yol, su, elektrik ve ekonomik sorunlarının çözülmediğini vurguladı. Titiz, Büyükşehir Belediyesi’nin mali yönetimi ve iştirak şirketleri üzerinden yürüttüğü faaliyetleri eleştirerek, şeffaflık çağrısında bulundu.


İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, şehrin gündeminde olan sorunları tekrar gündeme taşıdı ve çözüm odaklı açıklamalarda bulundu. Titiz, yaptığı basın toplantısında “Ordu şehri sahipsizdir. Sorunlar büyüyor, birikiyor ve yerel yönetim tarafından yeterince takip edilmiyor” ifadelerini kullandı.


YOL VE ALTYAPI SORUNLARI KRİTİK BOYUTTA


Titiz, 2025 itibarıyla Ordu’da yol sorunlarından çamurlu su hatlarına, voltaj düşüklüğü ve elektrik kesintilerine kadar birçok sorunun sürdüğünü belirterek, “Fatsa Çevre Yolu yıllardır tamamlanmadı, Ulubey’den Çambaşı Yaylası’na kadar yollar yapılmalı. Turizm vaatleriyle öne çıkarken, turizmin temel altyapısı ihmal ediliyor” dedi.


SU VE ELEKTRİK SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ


Başkan, OSKİ’nin yatırımlarına rağmen Türkiye’nin en pahalı suyunun Ordu’da tüketildiğini, yüksek ilçelerde çamurla akan su sorunlarının devam ettiğini vurguladı. Elektrik altyapısındaki eksikliklere de dikkat çeken Titiz, “Yedaş ve TEDAŞ yatırım yapmalı, voltaj düşüklüğü ve kesintiler hızlıca çözülmeli” ifadelerini kullandı.


EKONOMİK SORUNLAR VE ESNAFIN DURUMU


Ekonomik sorunlar ve intihar vakalarındaki artışa da değinen Titiz, “Esnaf ve gençler ciddi ekonomik baskı altında. Belediyenin iştirak şirketleri ile esnaf arasında haksız rekabet oluşuyor” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerine kredi kullandırmasını eleştiren Titiz, mali tabloların şeffaf şekilde paylaşılmadığını belirtti.


PROJELERDE ŞEFFAFLIK TALEBİ


Titiz, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek Fabrikası, Orbel, Orkent ve Ortar gibi şirketlerinin zararda olduğunu, bu durumun Ordulu vatandaşlara yük olduğunu kaydetti. Ayrıca, Park Melek ve eski otogar alanındaki projelerdeki ruhsatsız inşaat ve şeffaf olmayan ihalelere dikkat çekti.

