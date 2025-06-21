İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz'den sert eleştiri: Buraya neden destek yok?

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, yaptığı yazılı açıklamayla iktidarın Ordu’daki belediyelere uyguladığı yardımlarda siyasi ayrımcılık yaptığını öne sürdü. Titiz’in hedefinde özellikle Korgan ilçesi vardı.

Titiz, kamuoyuna duyurulan ve belediyelere yapılan yardımları içeren listelerde Korgan’ın adının yer almamasının, seçmen iradesine bir cezalandırma olarak yansıdığını belirterek, "Bu tablo, Ordu için utanç verici, Korgan için ise fazlasıyla üzücü" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde AK Parti’ye büyük destek veren Korgan halkının bu dönem tercihini İYİ Parti’den yana kullandığını hatırlatan Titiz, bu tercihin iktidar tarafından görmezden gelinmesinin siyasi bir ayıbı işaret ettiğini söyledi.

Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan’ın göreve geldiği günden bu yana borç yükü altındaki belediyeyi ayağa kaldırdığını dile getiren Fatih Titiz, belediyenin 1 yılda gerçekleştirdiği icraatları tek tek sıraladı:

Taşocağı hizmet binası yenilendi, atıl kalan iş makineleri yeniden faal hale getirildi.

Sanayi Sitesi projeleri başlatıldı, cami yapımına geçildi.

Eski belediye binaları restore edilmeye başlandı.

800 m²’lik otopark kazandırıldı, ulaşım çalışmaları hız kazandı.

Doğalgaz altyapısı ilçeye kazandırıldı.

Atıl araçlar hizmete döndürüldü.

15 milyon TL’lik SGK borcu 5 milyona indirildi, taşınmaz satışı yapılmadan ödendi.

Elektrik borçları tamamen sıfırlandı.

“AK Partili belediyeler borçlarını taşınmaz satarak kapatırken, İYİ Partili Korgan Belediyesi tüm borçları öz kaynakla ödedi” diyen Titiz, iktidarın bu başarıyı görmezden gelerek cezalandırma yolunu tercih ettiğini iddia etti.

Ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Korgan’daki yol ağının %85’inin bakım ve onarımı için destek taleplerinin görmezden gelindiğini söyleyen Titiz, “Mazot, çimento, bitüm desteği bile verilmiyor. Ama Korgan halkı kimin çalıştığını, kimin engel olduğunu görüyor” dedi.

Titiz, adaletsiz uygulamaların sürmesi halinde halkın bu tutuma sandıkta çok daha sert karşılık vereceğini ifade ederek sözlerini, “Bizden söylemesi. Korgan bunu hak etmiyor” diyerek noktaladı.