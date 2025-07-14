İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz’ten Abdullah Öcalan çıkışı: TBMM’ye adım attırma heveslerine karşı susmayacağız

ALİ YAZAN - ORDU /YENİÇAĞ

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, son günlerde kamuoyuna yansıyan gelişmelere tepki göstererek sert bir açıklamada bulundu. Titiz, eli kanlı terörist başı Abdullah Öcalan üzerinden yürütüldüğü iddia edilen siyasi süreçlere ve olası pazarlıklara karşı toplumun tüm kesimlerini tepki göstermeye çağırdı.

“50 BİN EVLADIMIZIN KATİLİNE MEŞRUİYET ARAYIŞINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Titiz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“50 bin evladımızın katili, eli kanlı terörist başı Abdullah Öcalan’ı meşrulaştırma çabalarına, TBMM’ye adım attırma heveslerine, milletin gözünün içine baka baka yapılan pazarlıklara sessiz kalmayacağız.”

“ATATÜRK’ÜN KURDUĞU CUMHURİYET’TE BAŞKA BİRİNE KURUCU DENEMEZ”

Açıklamasında Cumhuriyet’in kurucu değerlerine vurgu yapan Titiz: “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyet’in topraklarında başka birine kurucu önder denmesine asla müsaade etmeyiz. Bu vatan, bu bayrak, bu millet için mücadele eden herkesi yanımıza bekliyoruz,” dedi.

“KİRLİ PAZARLIKLARIN İÇİNDE YER ALMAYIZ”

İYİ Parti’nin tutumunun net olduğunu belirten Titiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Abdullah Öcalan’ın yol göstericiliğinde, perde arkasında kirli pazarlıklarla tanzim edilmiş hiçbir sürecin içinde yer almayız. Böyle bir sürece katılmak; hem varlığımıza, hem milletimize ihanettir!”

“OMUZ OMUZA MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ”

Açıklamasının sonunda herkesi birlik olmaya davet eden Titiz; “Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde; şehitlerimizin hatırasına ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımızı kol kola, omuz omuza mücadeleye davet ediyoruz. Atatürk sevdalılarını, Cumhuriyetin yılmaz savunucularını İYİ Parti’ye üye olmaya çağırıyorum,” dedi.