İYİ Parti Ordu İl Başkanı Titiz'den ulaşım sorunlarına tepki

Ali Yazan/ Ordu

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, Ordu’da yaşanan ulaşım sorunlarını sert sözlerle eleştirdi. Uzun yıllardır tamamlanamayan yol projeleri nedeniyle vatandaşların sürekli sıkıntı çektiğini belirten Titiz, özellikle Ünye, Fatsa ve Altınordu’da yaşanan aksaklıkların artık tahammül sınırlarını aştığını söyledi.

Titiz, Ünye’de yıllardır tamamlanamayan tüneller, Fatsa’da çevre yolu eksikliği ve Altınordu’da 2. etap çalışmaları tamamlanamayan Ordu Çevre Yolu’nun şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı felç ettiğini vurguladı.

KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Çarşamba akşamından itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşım problemlerinin daha da belirgin hale geldiğini ifade eden Titiz, şehrin birçok noktasında ciddi trafik sıkışıklıkları yaşandığını dile getirdi.

Ordu Çevre Yolu çıkışında tır kuyruklarının uzadığını, Fatsa şehir merkezinde trafiğin durma noktasına geldiğini ve Ünye Tüneli’nde zincirleme kazaların yaşandığını belirten Titiz, “Ordu’nun içler acısı hali gözler önüne tekrar geldi. Ama gören ve çözüm için çalışan kimse yok!” diyerek tepkisini dile getirdi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: “BU ORDU İLİMİZ SAHİPSİZ DEĞİL”

Ordu’daki yol eksikliklerinin her yağışta ve bayramda büyük sıkıntılara neden olduğunu belirten Titiz, yetkililere çağrıda bulunarak, “Cumhur İttifakı milletvekillerini ve belediye başkanlarını, kendi içlerindeki tartışmaları bir kenara bırakıp Ordu’nun acil çözüm bekleyen bu sorunlarına odaklanmaya davet ediyoruz!” ifadelerini kullandı.

Ordu halkının artık ulaşım çilesinin sona ermesini beklediğini vurgulayan Titiz, “Bu şehir sahipsiz değil. Sahipsiz de kalmamalı. Milletimiz bu kadar zulmü hak etmiyor” dedi