İYİ Parti Ordu'da fındık sorununa neşter vurdu

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Programa Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, İstanbul Milletvekili Burak Akburak ve GİK üyeleri Ünzile Yüksel ile Rıdvan Yalçın katıldı.

İl Başkanı Fatih Titiz açılış konuşmasında Ordu basınına teşekkür ederken, Enver Yılmaz ulusal politika ve parti vizyonunu değerlendirdi.

FINDIKTA REKOLTE KAYBI VE EKONOMİK ETKİLER

Usta, Ordu’nun fındık üretimindeki önemi ve bu yıl yaşanan kayıpları paylaştı:

“Ordu 2.3 milyon dekar alanda fındık üretiyor, Türkiye üretiminin üçte birini karşılıyor. Ancak bu yıl zirai don nedeniyle rekolte yüzde 70 düştü. Yani yaklaşık 65 bin ton fındık üretilecek. Bu kayıp, Ordu ekonomisine yaklaşık 35 milyar lira, yani 1 milyar dolarlık zarar demek. İhracatçılar 602 bin ton dediler, hâlâ düzeltmediler. Halbuki bu yıl 350 bin tonun üzerine çıkmak mümkün değil. Rekolteyi yüksek gösterip fiyatları düşük tutma eğilimindeler'' dedi.

“FINDIKTA YABANCI TEKELLEŞME SORUNU”

Ordu Hayat Gazetesi’nden M. Fatih İnce’nin “Ordu Türkiye fındığında öncü, dünya fındığında öncü ama fındıkta ana aktör yabancı bir firma. Bu sorunun çözümü için Ankara ne yapabilir?” sorusuna Usta şöyle yanıt verdi:

“Dünya üretiminin yüzde 70’i ve ihracatının yüzde 65’i Türkiye’den geliyor. Ama fiyatı tek bir yabancı firma belirliyor. Bu hükümetin başarısızlığıdır. Rekabet Kurumu görevini yapmıyor. Üretici para kazanamıyor; işçiliği kendisi yapmazsa sadece emeğini çıkarıyor.”

ÇÖZÜM: İŞLEME VE KATMA DEĞER

“Fındığı işleyip katma değer yaratmalıyız. Bugün 3-5 dolara gönderdiğimiz fındık, çikolatanın içinde bize yüz kat değerle geri geliyor. İşleme tesisleri kurulmalı, markalar oluşturulmalı. Yapısal sorunları çözmeden fındık Ordu için yük olmaya devam eder. Bu iktidar fındığı siyasi malzeme yaptı, altın değerindeki ürünü pula çevirdi.”