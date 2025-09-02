İYİ PArti Ordu'da sahaya iniyor

İYİ Parti Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Milletvekili Burak Akburak, Genel İdare Kurulu Üyeleri (GİK) Ünzile Yüksel ve Rıdvan Yalçın, “Birinci Vazife”miz gereği, süslü yalanlara karşı milletimize gerçekleri anlatacağız" sloganıyla, Ordu'da sahaya iniyor.

ORDU / ALİ YAZAN

İşte 3 Eylül Çarşamba günü Ordu programı:

Saat 10:00'da Ordu Yerel Basınla Kahvaltı (Bigsheff)

11:00 Ordu Ticaret Odası Başkanlığı Ziyareti

12:00 Ordu Muhtarlar Derneği Başkanlığı Ziyareti

13:00 Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı ve Oda Başkanlarıyla Yemekli Toplantı (Tesk Otel)

15:00 Ordu Ziraat Odası Başkanlığı Ziyareti

16:00 Ordu Şehit Aileleri Derneği Başkanlığı Ziyareti

17:00 Ordu İsmetpaşa Caddesi Esnaf Ziyareti

19:00 İl Başkanlığı Toplantı Salonunda İl Danışma Kurulu Toplantısı

