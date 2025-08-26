İYİ Parti Rize İl Başkanı Hacısüleymanoğlu: “Bu süreç barış değil, ihanet sürecidir”

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Hacısüleymanoğlu, “Barış süreci değil, ihanet süreci yaşandı. Biz bu sürecin en başından beri karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

“TÜRK MİLLETİNE VE ŞEHİT AİLELERİNE İHANETTİR”

Açıklamasında çözüm sürecinin Türkiye’ye zarar verdiğini vurgulayan Hacısüleymanoğlu, şunları söyledi:

“Barış süreci ya da terörist Türkiye süreci adı altında belirlenen süreç, İYİ Parti’ye göre ihanet sürecidir. Türk milletine, Türk vatandaşına ihanet sürecidir. Şehit ailelerine, gazi ailelerine, gazilerimize ihanet sürecidir. Biz bu sürecin tam karşısında olduk, en başından beri olmaya da devam edeceğiz.”

“ÖCALAN’A ÖNDER DİYENLERLE YOL YÜRÜMEYİZ”

Terör örgütü liderine yönelik söylemlere de tepki gösteren Hacısüleymanoğlu, İYİ Parti’nin duruşunu net ifadelerle ortaya koydu:

“Birileri gibi ‘önder’, birileri gibi ‘sayın’ demeyeceğiz. Biz her zaman ‘bebek katili, terörist başı Öcalan’ demeye devam edeceğiz. İYİ Parti, mecliste grubu olup da bu sürecin tam karşısında duran tek partidir ve durmaya da devam edecektir.”

“İYİ PARTİ’NİN DURUŞU NET”

Hacısüleymanoğlu, Türkiye’nin güvenliği ve milli birliği için hiçbir pazarlığın kabul edilemeyeceğini belirterek, İYİ Parti’nin bu konuda tavizsiz bir duruş sergilediğini ifade etti.

İYİ Parti’nin çözüm süreci boyunca ve sonrasında da aynı çizgide kaldığını hatırlatan Hacısüleymanoğlu, “Türk milletinin terörle mücadelesi asla taviz verilemeyecek bir meseledir” diyerek sözlerini noktaladı.