İYİ Parti Rize İl Başkanı Hacısüleymanoğlu’ndan sert tepki: "Yaş çayda fahiş fiyat düşüşü var, üretici sahipsiz bırakıldı"

RİZE / İLYAS GÜR

Rize’de yaş çay üreticileri, özel sektörün resmi taban fiyatın çok altında yaptığı alımlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Rize İl Başkanı Av. Kürşat Hacısüleymanoğlu, yaş çay tarımının ciddi bir tehdit altında olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.

"Üretici Sahipsiz Bırakıldı"

Her yıl yaş çay sezonunda benzer sorunların yaşandığını hatırlatan Hacısüleymanoğlu, ÇAYKUR’un alım kapasitesinin yetersizliğinden faydalanan özel sektör firmalarının, 2025 yılı için belirlenen 25,44 TL’lik taban fiyatın çok altında, 19 TL gibi rakamlarla alım yaptığını vurguladı. Ödemelerin ise Mart 2026’ya ertelendiğine dikkat çeken Hacısüleymanoğlu, üreticinin adeta çaresiz bırakıldığını ifade etti.

"FAHİŞ FİYAT DÜŞÜŞÜNE MÜDAHALE YOK"

Tarım ürünlerinde yaşanan “fahiş fiyat artışları”na karşı yapılan denetim ve yaptırımları hatırlatan Hacısüleymanoğlu, yaş çayda yaşanan “fahiş fiyat düşüşü” karşısında herhangi bir müdahalede bulunulmamasını sert sözlerle eleştirdi. “Tüketiciyi koruyan sistemler var ama üretici sahipsiz mi?” diyen Hacısüleymanoğlu, devletin denetim mekanizmasını acilen devreye alması gerektiğini söyledi.

"BÖLGE EKONOMİSİ TEHDİT ALTINDA"

Yaş çay alım sürecinde yaşanan kontrolsüzlüğün yalnızca üreticiyi değil, bölge ekonomisini de tehdit ettiğini belirten Hacısüleymanoğlu, mevcut sistemin üretici lehine işlemediğini söyledi. Özel sektörün keyfi alım politikalarının, çay üreticisini “ya düşük fiyata sat ya da ürünün tarlada kalsın” ikilemine mahkûm ettiğini ifade etti.

DENETİM MEKANİZMASI TALEBİ

Açıklamasının sonunda yetkililere seslenen Av. Kürşat Hacısüleymanoğlu, yaş çayda etkin bir denetim mekanizmasının bir an önce hayata geçirilmesini ve üreticinin hakkının korunmasını talep etti. Hacısüleymanoğlu, “Rize başta olmak üzere Karadeniz’in birçok noktasında üretici artık sesini duyurmak istiyor. Devlet üreticisine sahip çıkmalı, bu haksızlığa daha fazla göz yumulmamalıdır” dedi.