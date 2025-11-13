YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

İYİ Parti Rize İl Başkanı Av. Kürşat Hacısüleymanoğlu, partisinin il kongresinin 15 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’un da katılacağını belirten Hacısüleymanoğlu, tüm Rizelileri kongreye davet etti.



Rize’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Hacısüleymanoğlu, İYİ Parti Rize İl Başkanlığı görevine yeniden aday olduğunu açıkladı. Hacısüleymanoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, daha önce yürüttüğüm İYİ Parti Rize İl Başkanlığı görevine tekrar aday olduğumu duyurmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Rize, vefanın, samimiyetin ve milletine bağlılığın şehridir. Bu şehirde siyaset; makam için değil, hizmet için yapılır. Biz de aynı anlayışla, partimizi Rize’de daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha çalışkan bir yapıya kavuşturmak amacıyla bu göreve talip olduk.”

Teşkilatın birleştirici bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Hacısüleymanoğlu, amaçlarının Rize’de İYİ Parti’yi yeniden halkın gönlünde güçlü bir konuma taşımak olduğunu ifade etti:

“Amacımız, teşkilatlarımızı bir araya getirmek, kırgınlıkları geride bırakmak, her bir üyemizin emeğini ve katkısını değerli kılan bir yönetim anlayışını sürdürmektir. Rize’de İYİ Parti’nin sokakta daha görünür, milletin gönlünde daha güçlü bir yere sahip olması için çalışacağız.”

Açıklamasında teşkilat yapısında şeffaflık ve kapsayıcılık vurgusu yapan Hacısüleymanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte kapısı herkese açık, şeffaf, adil ve samimi bir teşkilat yapısı oluşturma kararlılığındayız. Emek veren, ter döken, katkı sunan her bir dava arkadaşımız bu sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır.”

Kongre sürecinin Rize teşkilatı için bir yenilenme fırsatı olduğunu dile getiren Hacısüleymanoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Rize’de yeni bir enerji, yeni bir birliktelik ve güçlü bir çalışma dönemi başlatmak amacıyla bu yola çıktım. Allah çıktığımız yolu hayırlı eylesin.”

İYİ Parti Rize İl Kongresi, 15 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Kongrede mevcut başkan Kürşat Hacısüleymanoğlu’nun yanı sıra başka adayların da çıkabileceği belirtiliyor.