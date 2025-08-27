İYİ Parti Rize’de kongre sürecini başlatıyor

RİZE / İLYAS GÜR

İYİ Parti Rize İl Başkanı Av. Kürşat Hacısüleymanoğlu, partisinin kongre süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hacısüleymanoğlu, 27 Ağustos itibarıyla Rize’de kongre takviminin resmi olarak başladığını duyurdu.

Başkan Hacısüleymanoğlu, özellikle üye sayısı 400’ün üzerinde olan ilçelerde delege seçimlerinin yapılacağını belirterek, bu seçimlerin ilçe başkanları tarafından belirlenecek noktalarda mahalle mahalle gerçekleştirileceğini ifade etti. Delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından, Rize’nin tüm ilçelerinde kongrelerin yapılacağını vurguladı.

“Geçtiğimiz hafta ilçe başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda tüm ayrıntıları değerlendirdik” diyen Hacısüleymanoğlu, kongrelerin geniş katılımlı ve şölen havasında geçmesini planladıklarını kaydetti.

İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongresine geçileceğini açıklayan İl Başkanı, bu kongrenin 16 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında yapılmasının planlandığını ancak kesin tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

İYİ Parti’de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından ise genel kurul kurultay tarihi belirlenecek. Bu sürecin ardından partinin kurultayı gerçekleştirilecek.

Kürşat Hacısüleymanoğlu, kongrelerin demokratik bir süreç içerisinde ilerleyeceğini ve parti teşkilatının diri bir şekilde seçimlere hazırlanacağını dile getirerek, “Rize’de güçlü bir teşkilat yapısı kurduk, kongrelerimizle birlikte bu yapıyı daha da güçlendireceğiz” mesajını verdi.