İYİ Parti Şehitkamil Gençlik Kolları’nda yeni dönem!

Mete BÜYÜKMURAT - GAZİANTEP / YENİÇAĞ
2004 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Sevük, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. Genç yaşına rağmen hem eğitim hem de ticaret hayatında aktif bir rol üstlenen Sevük, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yükseköğrenimini sürdürüyor. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi’nde madeni yağ ve kimyasal ticareti yaparak iş dünyasında da kendisini gösteriyor.
TEŞKİLATTA SEVİNÇ YARATTI
Genç yaşına rağmen hem ticari hem de sosyal hayatındaki başarısıyla dikkat çeken Sevük’ün İYİ Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na atanması teşkilat içerisinde memnuniyetle karşılandı. Partililer, Sevük’ün enerjisi ve vizyonu ile gençlere hitap eden çalışmalara imza atacağı görüşünde birleşti.
GENÇ KADRO DİKKAT ÇEKİYOR
Sevük başkanlığında oluşturulan yeni yönetim listesi de oldukça genç ve dinamik isimlerden oluşuyor. Bu tablo, İYİ Parti’nin gençlere verdiği önemin bir göstergesi olarak yorumlandı.
YÖNETİM LİSTESİ:
Mehmet Bazlama
Buğra Kocaaslan
Emirhan Kaynarpınar
Musa Koçak
Öykü Özyazmacı
Ece Köse
Serhat Sevük
İbrahim Görgün
Ayşe Ateşoğlu
Ömer Faruk Yıldırım
Mertcan Kaplama
Emir Kimya
Ela Köse
Kübra Öteleş
Tuğrul Kılıç
Seçkin Kaylenci
Kardelen Yılmaz
Yaren Yılmaz
Raif Demir
Ahmet Ayazgök
Hazar Özduran
Bahtiyar Ağca
Abdulkadir Kök
Busenur Yalçın
Süleyman Kılınç
GENÇLERİN SİYASETTEKİ GÜCÜ
Sevük’ün atanmasıyla birlikte İYİ Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları, gençlerin enerjisini siyasete yansıtacak yeni bir döneme hazırlanıyor. Parti yetkilileri, gençlik kollarının sadece siyasi değil aynı zamanda sosyal ve kültürel projelerde de aktif rol alacağını vurguluyor.
- Gaziantep siyaseti, İYİ Parti’nin gençlere açtığı bu yeni sayfanın nasıl bir etki yaratacağını merakla takip ediyor.