İYİ Parti Şehitkamil Gençlik Kolları’nda yeni dönem!

Mete BÜYÜKMURAT - GAZİANTEP / YENİÇAĞ

2004 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Sevük, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. Genç yaşına rağmen hem eğitim hem de ticaret hayatında aktif bir rol üstlenen Sevük, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yükseköğrenimini sürdürüyor. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi’nde madeni yağ ve kimyasal ticareti yaparak iş dünyasında da kendisini gösteriyor.

TEŞKİLATTA SEVİNÇ YARATTI

Genç yaşına rağmen hem ticari hem de sosyal hayatındaki başarısıyla dikkat çeken Sevük’ün İYİ Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na atanması teşkilat içerisinde memnuniyetle karşılandı. Partililer, Sevük’ün enerjisi ve vizyonu ile gençlere hitap eden çalışmalara imza atacağı görüşünde birleşti.

GENÇ KADRO DİKKAT ÇEKİYOR

Sevük başkanlığında oluşturulan yeni yönetim listesi de oldukça genç ve dinamik isimlerden oluşuyor. Bu tablo, İYİ Parti’nin gençlere verdiği önemin bir göstergesi olarak yorumlandı.

YÖNETİM LİSTESİ:

Mehmet Bazlama

Buğra Kocaaslan

Emirhan Kaynarpınar

Musa Koçak

Öykü Özyazmacı

Ece Köse

Serhat Sevük

İbrahim Görgün

Ayşe Ateşoğlu

Ömer Faruk Yıldırım

Mertcan Kaplama

Emir Kimya

Ela Köse

Kübra Öteleş

Tuğrul Kılıç

Seçkin Kaylenci

Kardelen Yılmaz

Yaren Yılmaz

Raif Demir

Ahmet Ayazgök

Hazar Özduran

Bahtiyar Ağca

Abdulkadir Kök

Busenur Yalçın

Süleyman Kılınç

GENÇLERİN SİYASETTEKİ GÜCÜ

Sevük’ün atanmasıyla birlikte İYİ Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları, gençlerin enerjisini siyasete yansıtacak yeni bir döneme hazırlanıyor. Parti yetkilileri, gençlik kollarının sadece siyasi değil aynı zamanda sosyal ve kültürel projelerde de aktif rol alacağını vurguluyor.

- Gaziantep siyaseti, İYİ Parti’nin gençlere açtığı bu yeni sayfanın nasıl bir etki yaratacağını merakla takip ediyor.