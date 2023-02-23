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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Sığınmacı sorunun çözümü için Mecliste genel görüşme talep edeceğiz

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in grup konuşmasında sığınmacı sorununun çözümü için TBMM’yi görüşmeye çağıracağını açıklaması üzerine açıklama yapan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Meclis'te genel görüşme talebinde bulunacaklarını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 11:55
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İYİ Parti sığınmacı sorunu için harekete geçti

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Sığınmacı sorunun çözümü için Mecliste genel görüşme talep edeceğiz
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün grup toplantısındaki açıklamalarında sığınmacı sorununun çözümü için TBMM’yi görüşmeye çağıracağını bildirmişti. Konuşa ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Meclis'te genel görüşme talebinde bulunacaklarını söyledi.

Zorlu'nun açıklamaları şöyle:

"Dün Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in grup konuşmasında sığınmacı sorununa ilişkin kapsamlı değerlendirmesi milletimizle paylaşılmıştır. Zira yaşadığımız deprem felaketi ve sonrasında oluşan ağır tablo, artık bu sorunu hızlı ve etkin şekilde çözmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.

İYİ Parti kararlıdır...

Kaygı ve çağrımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç huzuru ve demografik yaşam alanına yöneliktir.

Genel Başkanımızın nihai çözüm için TBMM'yi görüşmeye çağıracağını açıklaması üzerine TBMM grubumuz, önümüzdeki hafta Mecliste genel görüşme talebinde bulunacaktır.

Gelin, artık milletimizin isteği ve iradesiyle bu meseleyi hep birlikte halledelim. TBMM'yi bu konuda öncülüğe ve çözüme davet ediyoruz."

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Dünkü açıklamasında öncelikle Hatay'dan başlayarak tüm Türkiye'de yabancılara konut satışının durdurulması çağrısını yineleyen Akşener "Buradan iktidarı, başlayacak olan yeni inşa süreci kapsamında sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye, bunun için de gerekli adımları atmaya ve diplomatik görüşmeleri derhal başlatmaya davet ediyorum" diye konuşmuştu.

İYİ Parti grubu olarak en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu konuyu görüşmeye çağıracaklarını duyuran Akşener şunları söylemişti:

Eğer Sayın Erdoğan'ın inadı hala sürüyorsa, daha önceki çağrımı da bu vesileyle buradan yineliyorum. Milletimiz için, devletimiz için, ben bu görüşmeleri yapıp bu sorunu çözmeye hazırım.
 

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