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İYİ Parti Sinop İl Başkanı Şanlan, Milli Eğitim Müdürü'nü yerden yere vurdu

İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan, "Eğtimciliğinle Sinop'u sınıfta bıraktığının ötesinde bir de derdini anlatmaya giden vatandaşlara fırça atıyorsun, azarlıyorsun, odadan kovuyorsun . Hayırdır müdür efendi sen babanın mülkünde mi oturuyorsun" diyerek Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'a seslendi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:43
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İYİ Parti Sinop İl Başkanı Şanlan Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ı yerden yere vurdu

İYİ Parti Sinop İl Başkanı Şanlan, Milli Eğitim Müdürü'nü yerden yere vurdu
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İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ın dertlerini anlatmak gelen vatandaşları kovduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Şanlan,  "Eğtimciliğinle Sinop'u sınıfta bıraktığının ötesinde bir de derdini anlatmaya giden vatandaşlara fırça atıyorsun, azarlıyorsun, odadan kovuyorsun . Hayırdır müdür efendi sen babanın mülkünde mi oturuyorsun" dedi.

Şarlan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim bir il müdürü düşünün, başında bulunduğu kurumun resmen içini boşaltmış ve çalışamaz hale getirmiş. Başarısızlıkları, liyakatsizlikleri dillere dolanmış, resmi verilere yansımıştır.

Bu kurumun İl müdürü o kadar çizmeyi aşmış ki Ali kıran baş kesen durumuna gelmiş hatta ve hatta kabadayılığa soyunmuş durumdadır. Ama bilmediği bazı şeyler var. Kabadayılığın da kendine göre bir raconu vardır. Yazılı kuralları olmasa da gelenekleri ve töresi vardır. Kapısına geleni buyur eder , derdini anlatmaya çalışanı dinler. Lakin bu müdürün sergilediği tavır kabadayılığa da uymuyor. Ortada sadece kabalık var. Başkada birşey yok !

Gelelim meseleye ; Sinop'lu bazı hemşehrilerimiz çocukları, evlatları ile ilgili dertlerini anlatmak için gittikleri devletin kurumundan, devletin memuru tarafından kovulmuşlar. Bu durum bize aksetti, bizde bu kendini bilmez arkadaşın aklı başına gelir hemşehrilerimizden özür diler diye bekledik. Lakin, müdürün yaptığı yanına kar kaldı. Hemşehrilerimizinde kovulmaları ve yedikleri azar düştü paylarına.
Burdan Sn. Müdür efendiye soruyorum.

Eğtimciliğinle Sinop'u sınıfta bıraktığının ötesinde bir de derdini anlatmaya giden vatandaşlara fırça atıyorsun, azarlıyorsun, odadan kovuyorsun . Hayırdır müdür efendi sen babanın mülkünde mi oturuyorsun? yoksa sahibinin millet olduğu, herkesin hakkının olduğu devletin makamında mı oturuyorsun ? Vatandaşa hakaret etme, azar çekme, makamdan kovma yetkisini şahsınıza hangi mevzuat verdi ? Hangi kanun, hangi genelge verdi ? Senin maaşını kim veriyor, sadakatini gösterdiğin siyasi erk mi, yoksa milletin vergilerinden toplanan paralardan devlet mi ? Tabiki devlet ! O makamlarda oturduğunuz sürece, işiniz devlete sadakat, millete hizmettir.

Sinoplu hemşerilerimizi azarlamak makamdan kovmak asla değildir.

Hiç bir hemşehrimiz bu muameleyi hak etmiyor. Benim tavsiyem size fazla gelen makamdan bir an önce ayrılmanızdır. Sinop'lulara bu şekilde davranan bir il müdürünü ilimizde istemiyoruz..."

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