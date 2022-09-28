﻿İYİ Parti Sinop İl Başkanı Şanlan Milli Eğitimi yerden yere vurdu

İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan "Erzurum’da başarısız olduğu bilinmesine rağmen neden Ercan Yıldız Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne getirilmiştir?" diye sordu.

İşte İYİ Parti Sinop İl Başkanı Yılmaz Şanlan'ın kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj;

"LUZUM ÜZERİNE;

Sorunlar yumağı haline gelen ilimizde en önemli sorunlardan biri de eğitimdir.

Bizler, geleceğimizin teminatı ve yarınlarımız olan çocuklarımız için büyük kaygı taşıyoruz. Elimizden geldiğince de onlar için en iyi şartları oluşturmaya çalışmaktayız. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, iyi birer birey olması ve vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olarak yetişmesi için gayret ve çaba sarf ediyoruz.

Geçmişte Sinop’umuz, eğitim alanında çok büyük başarılara imza atmıştır. Dönemin idarecilerini, vefakar öğretmenlerini ve Millî Eğitim personellerini de saygı ve minnetle anıyoruz.

Gelelim asıl mevzumuza;

Son dönemlerde ilimizde eğitim alanında içler acısı sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü şuan ki geldiği konum itibari ile Sinop'umuza hiç yakışmamakta ve utanç kaynağı olmaktadır.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarda eğitim alan evlatlarımızın geçmişte Üniversite giriş sınavında Türkiye dördüncülüğüne kadar yükselmesi hemşehrilerimiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştu. Eğitimde elde edilen başarı hepimiz tarafından taktir edilmiş, evlatlarımızda başarıları ile geleceğe hazırlanmışlardır. Fakat, son yıllarda atanan liyakatsiz idareciler ve uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Sinop ilimiz 2021 YKS sınavında Türkiye 71'incisi olmuştur.

Bu başarısızlığın müsebbibleri olan başta İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Ercan YILDIZ bey ve dahili olan herkes hesap vermelidir.

Ayrıca yeterliliği tartışmalı olan birinin yani Sn. Ercan YILDIZ beyin bu gün hala İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğunda oturması Sinoplu hemşehrilerimizin aklı ile dalga geçmektir. Çocuklarımızın geleceği ve kaderi ile oynamaktır. Bakınız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğunda oturan Sn. Ercan YILDIZ bey sınavla değil açıktan atamayla Milli Eğitim’de öğretmen olmuştur. Ne hikmetse birkaç ay sonra Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ardından Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Üç ay sonra Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Ercan YILDIZ bey burada başarısız olması nedeniyle ve Erzurum'lu siyasilerin baskısıyla görevden alınıp Sinop’a gönderilmistir.

Burdan üç çocuk velisi bir baba olarak ve Sinop'lu hemşehrilerimiz adına sormak istiyorum.

Bu şahsın Erzurum’da başarısız olduğu bilinmesine rağmen neden Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne getirilmiştir?

2018 yılından bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğunu işgal eden Sn, Ercan YILDIZ'ın bu kadar başarısızlığı ortadayken hangi gerekçe ile bu makamda tutulmaktadır?

İktidar Milletvekili Sn. Nazım MAVİŞ beyden ve Ak Parti İl Başkanı Sn. Uğur Giresun beyden samimi bir açıklama ile bu kadar beceriksiz ve vurdum duymaz bürokratları nerden bulduklarını açıklamalarını ve kamuoyunu aydınlatmalarını ısrarla bekliyoruz. Gözümüzden sakındığımız çocuklarımızın geleceğini böyle liyakatsiz ve başarısız kişilerin idaresine bırakmayı kabul edemeyiz, etmeyeceğiz de...

Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü liyakatli kadrolar ile buluşana, velilerimizin kafası rahat olana ve çocuklarımızın gerçekten hakkıyla eğitim, öğretimle buluşana kadar Milli Eğitim Müdürlüğünü takipte ve gündemde tutmaya, sorunlar ve sorumlular ile her şartta mücadele etmeye devam edeceğiz."

