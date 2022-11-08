﻿İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi’den TOKİ’ye sert tepki

Şırnak’ta yıllardır TOKİ tarafından yapılan evlerin tapuların teslim edilmediği söyleyen İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi, eleştirilerde bulundu.

Tapusu verilmeyen ev sahiplerine TOKİ tarafından borçlandırma yapılmasının konuşulduğunu ifade eden Başkan İlçi, “Müstakil evlerinden olan hemşerilerimiz apartman aidatı, arızalanan asansör, yağmur akıntısı olan daireler, karton gibi yapılan tezgahlar, sağlamlığı tartışılabilir duvarlar, çok katlı binalar ile tanıştırıldı. Evleri yıkıldıktan sonra vatandaşlar geriye kalan arsaları kullanılmış olmasına rağmen haklarını tam alamadılar. Binaları yıkılınca ev eşyaları ortadan kayboldu, az hasar gören evler de yıkıldı. Cumhuriyet meydanındaki en kıymetli işyerleri kura çekilmeden dağıtıldı. İşyerlerinin büyük bir kısmının yüzde 50’lere varan kısmının küçültüleceğini, kimlere neden az ve neye göre verileceği, arsalara ne olduğu da belirsiz bir durumda ve bu durum şeffaf bir dille ve herkesin görüp anlayacağı şekilde açıklanmalıdır” dedi.

Vatandaşların mağdur olduğunu ifade eden Başkan İlçi, “İktidar partisi dahil Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partileri yıllardır niye sessiz? İYİ Parti olarak bu seçimi kazanacağız, küskün hiçbir aile, vatandaş kalmayacak. Biz İYİ Parti olarak söz veriyoruz. Sadece küçük bir kalıpta kalmayacağız. Vatandaş bize güveniyor. Bu güven boşa çıkmayacak.” diye konuştu