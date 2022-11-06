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İYİ Parti Solhan İlçe Kongresi gerçekleşti

İYİ Parti Solhan 2.Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Bingöl İl Başkanı Kızılboğa, “Özellikle 6'lı masanın altında HDP’yi arayanların masanın altında mı kapının arkasında mı diye arayanlar eski ortaklarıyla geçen gün meclise bir araya gelerek hasret giderdiler. Masanın ne altında ne kapının ardında HDP var” dedi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 11:27
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İYİ Parti Solhan İlçe Kongresi gerçekleşti

İYİ Parti Solhan İlçe Kongresi gerçekleşti
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İYİ Parti Solhan 2.Olağan İlçe Kongresi gerçekleşti.

Kongreye kendi partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Mehmet zahir Tuğ, Doğan Karahanlı ve Nihat Çağlayan da katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını yapan İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa kongrede gerçekleştirdiği konuşmada özetle şunları söyledi:

Partimiz her türlü engellemelere rağmen her geçen gün gücüne güç katarak emin adımlarla iktidara yürüyor. Özellikle 6'lı masanın altında HDP’yi arayanların masanın altında mı kapının arkasında mı diye arayanlar eski ortaklarıyla geçen gün meclise bir araya gelerek hasret giderdiler.

Masanın ne altında ne kapının ardında HDP var. 6'lı masada umut var, kardeşlik var, ötekileştirme yok insana saygı var. Altılı masada vatan haini yoktur olmaz olamaz. İYİ Parti'nin olduğu yerde vatan hainlerine geçit yoktur. Ülkenin gerçek gündemlerini saptırarak ekonomik krizi kendi beceriksizlerini örtmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Artık takke düştüğü kel göründü. Allah'ın izniyle İYİ Partimizi ilk seçimde Bingöl'de iktidara taşımaya yemin ettik. Artık başaracağız ülkemizin ve milletimizin İYİ Parti iktidarına ihtiyacı var. Bunu da iyi kadrolarla cesur yüreklerden liyakatli kadrolarla başaracağız.

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