YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İYİ Parti Sultanhanı İlçe Kongresi’nin tamamlanmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sultanhanı ilçesinde gerçekleştirilen kongrede Sadık Duymaz, İYİ Parti Sultanhanı İlçe Başkanı olarak seçildi.

Kongreye partililer yoğun katılım gösterirken, birlik ve beraberlik mesajları dikkat çekti. Milletvekili Turan Yaldır, kongrenin ardından yaptığı değerlendirmede yeni yönetime başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti Sultanhanı İlçe Kongremizi gerçekleştirdik. İYİ Parti Sultanhanı İlçe Başkanı seçilen Sn. Sadık Duymaz Başkanımıza ve yönetime başarılar diliyorum. Görev süresi boyunca emek ve katkılarından dolayı önceki İlçe Başkanımız Sn. Hacı Osman Böge’ye teşekkür ediyorum. Kongremize katılım gösteren tüm dava arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim.”

Yaldır, açıklamasında partinin Aksaray genelindeki teşkilatlanma çalışmalarına da değinerek, İYİ Parti’nin sahada her zamankinden daha güçlü olduğunu vurguladı.

“İYİ Parti, halkımızın sesi olma misyonuyla yoluna kararlılıkla devam ediyor. Teşkilatlarımızın heyecanı, halkımızın umut ve beklentilerini siyasete taşıma azmimiz en büyük gücümüzdür. Sultanhanı İlçemizde yapılan bu kongre, yeni bir dönemin ve yeni bir heyecanın habercisidir.”

Sadık Duymaz başkanlığında şekillenen yeni yönetimin, Sultanhanı’nda partiyi daha geniş kitlelerle buluşturması bekleniyor. İlçedeki partililer, kongrenin ardından yeni döneme ilişkin umutlu mesajlar verirken, katılımcılar da birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Önceki ilçe başkanı Hacı Osman Böge, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalarla takdir toplarken, Yaldır’ın kendisine yönelttiği teşekkür sözleri, partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

Kongre, İYİ Parti’nin Aksaray genelinde gerçekleştirdiği teşkilat yenilenme sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirildi.

Turan Yaldır, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Milletimiz için inandığımız bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Teşkilatlarımızın azmiyle, inancımızla ve halkımızdan aldığımız güçle Türkiye’nin yarınlarını inşa edeceğiz.”