İYİ Parti susuzluğa dikkat çekti

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Akdaş, “Yakın Gelecekte Bizi Bekleyen En Büyük Tehlike: SUSUZLUK” başlığı ile paylaştığı açıklamada, son yıllarda mevsimlerin değiştiğini, yağışların azaldığını, barajların kuruduğunu, yeraltı sularının çekildiğini vurgulayarak, insanoğlunun suyu hâlâ sonsuz bir kaynakmış gibi kullanmaya devam ettiğini söyledi.

“Unutmayalım: “Bir gün suya değil, susuzluğa alışmak zorunda kalabiliriz.” O gün gelmeden önce herkes elini taşın altına koymalı.” ifadelerini kullanan Başkan Akdaş, suyun sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkı olduğunu hatırlattı.

İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, susuzluk tehlikesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Son yıllarda mevsimler değişti, yağışlar azaldı, barajlar kurudu, yeraltı suları çekildi. Ama biz hâlâ suyu sanki sonsuz bir kaynakmış gibi tüketmeye devam ediyoruz. Oysa en büyük tehlike kapımızda: susuzluk.

Susuzluk sadece çeşmelerden su akmaması demek değildir. Susuzluk, tarımın durması, gıdanın azalması, hayvanların susuzluktan ölmesi, ormanların kuruması ve salgın hastalıkların artması demektir. Yani susuzluk; hayatın her alanını tehdit eden sessiz bir felakettir.

İlçemizden geçen Sakarya nehrinin azalması köylerimizdeki su göletlerinin kurumaya başlaması, yer altı sularının da azalması nedeniyle çoğu köylerimizde sulu tarım yapılmamaktadır.

Devlet politikaları kadar bireysel sorumluluk da çok önemlidir. Suyumuzu bilinçli kullanmalı, muslukları boşa akıtmamalı, tarımda damlama sulama gibi verimli yöntemlere yönelmeliyiz. Betonlaşma yerine yeşil alanlara önem vermeli, suyu tutan ormanları korumalıyız.

Unutmayalım: “Bir gün suya değil, susuzluğa alışmak zorunda kalabiliriz.” O gün gelmeden önce herkes elini taşın altına koymalı. Su sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkıdır.”