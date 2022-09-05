﻿İYİ Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy'a MHP meclis üyesinden saldırı

HASAN MERT ÇAKMAK - KAYSERİ / YENİÇAĞ

Olayın ardından İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada “Talas Belediye Meclisi toplantısı sonrasında Talas Belediyesi Grup Başkanvekilimiz Sayın Mustafa Çalıksoy’a MHP Grup Başkanvekili İbrahim Ata tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. İYİ Parti olarak temiz ve doğru siyaset anlayışı ilkesine sonuna kadar bağlı kaldığımızı belirterek partimize karşı yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konu ile ilgili hukuki süreç başlatarak gerekli cezanın alınması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.