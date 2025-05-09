İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığı’ndan Aile ve Toplum Temalı Konferans

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İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığı’ndan Aile ve Toplum Temalı Konferans

İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığı “Mutlu Aile, Özgüvenli Çocuk ve Güçlü Toplum” konulu konferans düzenledi. Yoğun katılımınla gerçekleşen konferansta çocukların sağlıklı gelişimi için ailenin önemine dikkat çekildi.

Zekeriya Nuranoğlu / Mersin

İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığı tarafından 8 Mayıs Perşembe günü Tarsus Kent Konseyi Güner Baykal Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Mutlu Aile, Özgüvenli Çocuk ve Güçlü Toplum” konulu konferans yoğun katılımla gerçekleşti.

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Konferansın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanı Gazi Elgün, konuşmacı ve katılımcıları selamladıktan sonra, "Hepimizin farklı farklı düşünceleri ve görüşleri vardır. Farklı siyasi partilerde görev yapıyor olabiliriz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizindir. Ülkemizde gün geçtikçe dağılan yuvalar, suça sürüklenen çocukların sayısı artmakta. İYİ Parti Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun bu konudaki verilerini üzülerek sizlerle paylaşmak istiyorum," diyerek; "2024 yılında çeşitli suçlardan toplam yargılanan çocuk sayısı 134.383’tür. Bunlardan 41.488 çocuk mahkumiyet almıştır," ifadeleriyle gün geçtikçe artan suça sürüklenen çocuk sayısına dikkat çekti ve sözü konuşmacı Ali Kılınç’a bıraktı.

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Konferansa konuşmacı olarak katılan Eğitimci Yazar ve emekli müftü Ali Kılınç, aile yapısının güçlenmesinin toplumsal huzura etkilerini anlatarak, çocukların özgüven kazanmasında aile içi iletişimin önemine dikkat çekti.

Programa, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da katılarak etkinliğe destek verdi.

İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanı Gazi Elgün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik ve konusu büyük ilgi gördü.

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