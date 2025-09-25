İYİ Parti Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş’tan Aksaray teşkilatına moral ziyareti

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Teşkilat İşleri Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Aksaray’a geldi. Ziyaret kapsamında İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığına giden Toktaş, burada partililerle bir araya geldi.

Toktaş’ı İl Başkanlığı binasında, İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Divan Kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu karşıladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, parti teşkilatının yürüttüğü çalışmalar, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme yönelik planlar masaya yatırıldı. İstişareler sırasında partinin yereldeki etkinliğinin artırılması, vatandaşlarla daha güçlü bağ kurulması ve seçim hazırlıklarının koordineli bir şekilde yürütülmesi konuları öne çıktı.

Toktaş, teşkilatların parti için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “İYİ Parti’nin en büyük gücü, halkla doğrudan temas eden fedakâr teşkilatlarımızdır. Aksaray teşkilatımızın gayreti ve birlik beraberlik içinde ortaya koyduğu çalışmalar bizleri son derece memnun etmektedir. Önümüzdeki süreçte de bu heyecanla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Sercan Belgemen ise, “Genel Merkezimizden gelen böylesi değerli ziyaretler teşkilatımız için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Toktaş, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İYİ Parti İl Başkanlığı, nazik ziyareti dolayısıyla Hasan Toktaş’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarı temennilerini yineledi.