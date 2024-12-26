İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er: Ekonomik başarısızlığın bedelini dar gelirli vatandaş ödüyor

Fatih Karaman/Tokat

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin sert bir açıklama yaptı. Er, hükümetin milletimize reva gördüğü asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu belirterek, bu rakamın dar gelirli vatandaşlar için yetersiz olduğunu vurguladı.

“İktidarın ekonomideki başarısızlığının faturası, ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor” diyen Er, asgari ücretin, halkın geçim sıkıntısını hafifletmek bir yana, daha da ağırlaştıran bir seviyeye geldiğini ifade etti.

Erkan Er, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün, milyonlarca emekçi, asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız, aldıkları maaşla evlerini geçindirmekte, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Ekonomik kriz, en çok dar gelirli kesimi etkiliyor. Hükümet, asgari ücreti belirlerken halkın gerçek ihtiyaçlarını göz ardı ediyor, sadece rakamsal bir gösteriş yapıyor. Bu ücret, insanlar için bir yaşam standardı değil, hayatta kalma mücadelesi haline geliyor.”

Er, asgari ücretin düşük belirlenmesinin yanı sıra, yüksek enflasyon karşısında alım gücünün de hızla eridiğine dikkat çekti. “Bugün asgari ücret 22 bin TL civarında olabilir, ancak bu ücretle alınan gıda ve temel ihtiyaçların fiyatları, maaşın değerini sıfıra indiriyor. Asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızın bu maaşla geçinmesi, artık imkansız hale gelmiştir” şeklinde konuştu.