İYİ Parti Trabzon Gençlik Kolları'na yeni başkan

Trabzon'un siyasi arenasında heyecan verici bir gelişme yaşandı. İYİ Parti, gençlik kollarında yeni bir sayfa açarak, dinamik ve vizyoner bir ismi göreve getirdi.

LİDERLİK BAYRAĞI DEĞİŞİMİ: RESMİ ONAY SÜRECİ

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Muhammet Erkan'ın önerisiyle başlayan süreç, partinin Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan'ın onayı ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun nihai tasdikiyle tamamlandı.

Hasan Kağan Çakıroğlu, 1990 doğumlu bir Trabzonlu olarak, yerel siyasetin nabzını tutan bir isim. Daha önce partinin çeşitli kademelerinde aktif rol alan Çakıroğlu, özellikle gençlik etkinliklerinde ön plana çıkmıştı.

İYİ Parti Trabzon Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

İYİ Parti Trabzon İl Başkanımız Sayın Muhammet Erkan’ın önerisi, İYİ Parti Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Aslan’ın oluru ve İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun onayıyla; İYİ Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Hasan Kağan Çakıroğlu atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.

İYİ Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Olarak Atanan Hasan Kağan Çakıroğlu'nun ilk açıklaması şöyle oldu: