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İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yaptığı açıklamada elektrik ve doğalgaza yapılan zamları “insafsızlık” olarak niteledi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 12:30
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İYİ Parti Trabzon Milletvekili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi “Ak Parti zam şampiyonu oldu” dedi.

İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
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İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs “1 Eylül 2022 sabahı gözlerimizi yine zamla açtık. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 20,4 arttı. Sanayide yüzde 50,8 zam yapılırken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49,5 artış yapıldı. Elektrikte mesken abonelerinin tarifesine de yüzde 20 zam geldi. Sanayi abonelerindeki zam oranı yüzde 50 olurken, ticarethane abonelerinin tarifesinde yüzde 30'luk artış yapıldı. Yapılan bu zamlar vatandaşın sırtına yeni yükler bindirecek, yoksulluğu daha da derinleştirecektir. İktidar iş bilmezliğinin, beceriksizliğinin faturasını millete kesmeye devam ediyor.

YANDAŞA SEFA VATANDAŞA CEFA!

Şu an ülkede yanlış ekonomi politikaları ile bütün sıkıntıları millete çektiren, yandaşları sefa sürerken, milleti cefaya mahkum eden bir iktidar var. Kış gelmeden elektrik ve doğalgaza yapılan bu zamlar vatandaşın faturalarına yansıyacak, hayat pahalılığını arttıracaktır. EPDK tarife dönemi olmamasına rağmen bütün abone türlerinde, BOTAŞ da yaklaşan kış öncesi bütün abone gruplarında zam yapıyor. Enflasyon canavarı altında ezilen, evine ekmek getirme derdinde olan dar gelirlinin çilesi artarak devam ediyor. İktidar ise vatandaşın feryadına kulaklarını tıkamış, algı tiyatrosu yapıyor. Öyle bir dönemdeyiz ki; sanayici sıkıntılı “önümü göremiyorum, fiyat veremiyorum” diyor, esnafımız sıkıntılı “sattığımı yerine koyamıyorum” diyor. İktidar ise yandaş basın ve medya ile “ülkede her şey güllük gülistanlık” demeye devam ediyor.” dedi.

KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALIYORLAR!

Doğal gaz ve elektriğe yapılan zamların kışın çok zor geçeceğinin habercisi olduğunu ifade eden Örs, “1 Eylül itibari ile uygulanan zamlarla vatandaşın ısınmak için tükettiği doğal gaza “Karadeniz’de doğal gaz bulundu!” müjdesinden sonra 11 kez zam yapıldı. Zamlarla sanayi sektörü zora girdiği gibi, vatandaş bu kışı nasıl geçireceğim endişesiyle, kara kara düşünüyor. Bu hükümet kaşıkla verip kepçeyle almayı alışkanlık haline getirdi. Milleti unutup sarayın şatafatına dalan, milletin hazinesini yandaşlara peşkeş çeken bu iktidar, ne yaparsa yapsın seçim sandığında gereken cevabı alacaktır. Yandaş müteahhitlerin cebini doldurmakta ısrar eden, Lübnanlı Hariri’ye tek kalemde 24 milyar lirayı veren bu iktidar, vatandaşa gelince zam şampiyonu kesiliyor. İktidara sesleniyorum: “Zam yapacağınıza, bir türlü doymak bilmeyen yandaşlarınızın haram musluklarını kapatın.” İfadelerini kullandı.

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