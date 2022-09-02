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İYİ Parti Uşak’ta bayrak değişimi

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Şener Toköz ün istifasıyla boşalan koltuğa, Uşak İl genel meclisi üyesi Ayşegül Obalı atandı. Törende duygulu anlar yaşandı...

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 19:50
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İYİ Parti Uşak’ta bayrak devir teslimi

İYİ Parti Uşak’ta bayrak değişimi
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Hüseyin Demir / Yeniçağ - Uşak

Eski İl Başkanı Şener Toköz" duygusal konuşmasında "Kıymetli dava arkadaşlarım 3 Yıla yakındır sürdürdüğüm iyi parti il başkanlığı görevimi Sayın Ayşegül Obalı hanımefendiye devretmiş bulunmaktayım. İl başkanlığı çok yorucu meşakkatli bir iştir. Artık bayrağı devretme zamanı gelmiştir. Ayşegül Obalı başkanımın en doğru isim olduğu kanaatindeyim. Seçimlere dokuz ay kaldı bir Köroğlu bir Dadaloğlu gibi çalışmalıyız.

Yönetimdeki tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum kusura bakmayın duygulanmaktan zor konuşuyorum. "dedi

Yeni Uşak il başkanı Ayşegül obalı" Başkanımın bu duygu dolu konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kurumlar bâki kişiler gelip geçicidir. Bir uktem var geçmiş dönemden Uşağımıza en az bir milletvekili birde belediye başkanı kazandırmak için var gücümle çalışacağımı sözünü verebilirim. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. " dedi.

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