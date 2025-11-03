Yalova / Nurdan Ebru Kaplan

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Osman Kendir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinin 4. Olağan İl Kongresi’nde yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Kendir, paylaşımında yaptığı açıklamada, siyasete doğup büyüdüğü şehre hizmet etme amacıyla girdiğini belirterek, görev süresi boyunca millet odaklı ve çözüm üreten bir siyaset anlayışı benimsediğini ifade etti.

“Bu satırları yazmanın benim için ne kadar zor olduğunu tarif edemem,” diyen Kendir, “Hedefim hiçbir zaman bireysel başarı olmadı. Amacım, Yalova’ya fayda sağlamak, şehrimizi korumak ve çocuklarımız için yaşanabilir bir gelecek bırakmaktı. Bu amaçlarımdan asla vazgeçmedim, söz veriyorum, vazgeçmeyeceğim,” ifadelerini kullandı.

Kendir, görev süresi boyunca partinin bayrağını yukarıda tutmak için özen gösterdiğini, demokratik ve birlik içinde geçen kongre sürecine katkı sunmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Ekonomik koşullar nedeniyle mesleğine daha fazla zaman ayırma gerekliliğini vurgulayan Kendir, “İl Başkanlığı görevine aday olamayacağımı üzülerek paylaşmak isterim. Ancak bu bir veda değil, küçük bir virgüldür,” dedi.

Kendir açıklamasının sonunda, İYİ Parti ailesine, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’na ve Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’e teşekkür ederek, “Benden yana varsa hakkım helal olsun, hakkınızı helal edin. Allah’a ısmarladık,” ifadelerine yer verdi.